Çinli akıllı telefon devi, Türkiye’de üretime başladı

Toplam 20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen 12 bin metrekarelik Vivo Türkiye fabrikasında, maksimum üretim kapasitesi ise yıllık 5 milyon adet olarak hedefleniyor. 3 yılda 2 binden fazla kişinin istihdam edileceği tesiste ilk olarak Y11s ve Y20 modellerinin üretimi yapılacak.

Vivo Türkiye Genel Müdürü Ted Dai, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Küresel üretim ağımızı ve uzun vadeli yatırımlarımızı genişleterek, farklı pazarları kucaklamayı ve yerel halkı daha fazla iş fırsatıyla güçlendirmeyi ve dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar için harika ürünler ve hizmetler yaratmaya devam etmeyi arzuluyoruz. Vivo, 2014’ten beri, “Daha Yerel, Daha Küresel” stratejisine bağlı kalıyor ve küresel Ar-Ge ve üretim tesislerini kolayca kuruyor. Şirketin yeni üretim tesisinin Türkiye’deki gelişimi, Vivo’nun küresel üretim yeteneklerini genişletme ve uluslararası gelişimini hızlandırma konusundaki kararlılığını ve adanmışlığını yansıtıyor. Resmi olarak Türkiye pazarına sağlam bir bağlılıkla Ağustos 2020’de giriş yapmaktan onur duyduk ve bugün kararlılığımıza, adanmışlığımıza yönelik somut bir adım daha atıyoruz. İlk olarak giriş segmentindeki Y11s ve Y20 modellerimizin üretimini bu fabrikada tamamladık. Aynı zamanda bu dev adım ile Türkiye’de istihdam fırsatları sunacak olmamız nedeniyle çok heyecanlı ve gururluyuz. Ekip olarak tek bir hedef etrafında birleşmeyi, hayatta her zaman daha iyisini yaratmayı ve birlikte yaşadığımızı hissetmeyi amaçlıyoruz. Hizmete açtığımız üretim tesisimizin şirketimize ve topluma hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Vivo Türkiye Üretim Direktörü Gavin Wang ise şunları söyledi:

“Vivo, satış ağı 40’tan fazla ülke ve bölgeye yayılmıştır ve dünya çapında 400 milyondan fazla kullanıcı tarafından sevilmektedir. Türkiye pazarına da güçlü bir giriş yapan Vivo, Türkiye’deki bu ilk üretim tesisi ile akıllı telefon pazarındaki yenilikçi imzasını devam ettiriyor. Yerel üretim ile de Türk kullanıcılara yenilikçi teknolojiye daha kolay erişim imkanı sağlıyor” dedi.

Y11s’in satış fiyatı 2 bin 399 lira

Fabrikanın üretime geçmesiyle birlikte ilk üretilen telefon modelleri Y11s ve Y20 oldu. Y11s, 6.51 inç ekran boyutuna ve HD+ çözünürlük sunan Halo FullView™ ekrana sahip. Bu ekrandaki selfie kamerası ise son kullanıcılara 8 megapiksel çözünürlük sunuyor. 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 460 işlemcili vivo Y11s, 3 GB RAM ve 32 GB ROM depolama alanları tarafından destekleniyor. Telefonun arka tarafında Yapay Zeka Destekli 13 MP + 2 MP ana kamera bulunuyor. Y11s, her gün uzun saatler kullanım sağlayan AI güç tasarrufu teknolojisi ile desteklenen 5000 mAh piliyle de dikkat çekiyor. Türkiye’de üretilen Y11s’in satış fiyatı ise 2.399 TL.

Y20’nin satış fiyatı 2 bin 599 lira

Y20 modeli ise 6.51 inç Halo Çerçevesiz Ekran, 20:9’luk uzatılmış en boy oranına ve HD+ (1600 x 720) çözünürlüğe sahip. 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 460 işlemcili vivo Y20, 4 GB RAM ve 32 GB ROM depolama alanları tarafından destekleniyor. Yapay Zeka ile 3’lü makro kamerası (13 MP+2 MP+2 MP) 13 MP’lik ana arka kamera, f/2.2 geniş diyafram açıklığı ve Faz Algılamalı Otomatik Odaklama (PDAF) teknolojisine sahip. 5000 mAh super kapasiteli güçlü pile sahip Y20’nin satış fiyatı ise 2 bin 599 TL.