Çinli emlak devi Evergrande, yine ödeme yapamadı

Çin merkezli sorunlu gayrimenkul devi Evergrande’nin 2022 ve 2023 vadeli dolar cinsi tahvillerine yatırım yapan bazı yatırımcılar kupon ödemelerini almadıklarını belirtti. Bu Evergrande’nin kaçırdığı üçüncü tur ödeme olarak kayıtlara geçti.

Pazartesi günü faiz ödemesi olan bazı dolar cinsi tahvillerin sahipleri ödeme alamadıklarını belirtti.

Yatırımcılar, Evergrande’nin 2022 vadeli yüzde 9,5 kupon ödemeli tahvilinin ve 2023 vadeli yüzde 10 kupon ödemeli tahvilinin kuponlarının Hong Kong’da yerel saat ile 17:00 itibarıyla ödenmediğini kaydettiler.

BloombergHT’de yer alan habere göre bu tahvillerin gerçekleştirilmeyen ödemelerinin temerrüt olarak değerlendirilmesi için 30 gün yasal süresi bulunuyor. Evergrande ayrıca geçen ay diğer iki denizaşırı tahvilin ilk kupon ödeme tarihlerini de kaçırmıştı.

Çin’in gayrimenkul sektöründeki finansal stresin Evergrande’nin ötesine geçtiğine ilişkin işaretler artıyor.

Şanghay merkezli emlak geliştirme şirketi Sinic Holdings Group Co., 18 Ekim’de vadesi dolacak 250 milyon dolar tutarındaki tahvilin anapara ya da faiz ödemesini gerçekleştirmeyi beklemediklerini kaydetti.

Bu durum şirketin temerrüde düşme ihtimalinin arttığını gösteriyor.