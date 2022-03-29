Çinli Huawei'in 2021'de gelirleri düştü, karlılığı arttı

Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'in, 2021'de jeopolitik baskılar ve küresel tedarik zincirindeki zorluklar nedeniyle gelirleri düşerken, karlılığı arttı. Huawei Dönüşümlü Üst Yöneticisi Guo Ping ve Mali İşler Direktörü Mıng Vancou, 2021 yılı faaliyet raporunu, şirketin Guangdong eyaletinin Şıncın kentindeki merkezinde düzenledikleri basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu.

Kanada'nın Vancouver kentinde, ABD'nin İran yaptırımlarının delinmesine yardım ettiği suçlamasıyla 2018'de gözaltına alınan ve yasal süreç nedeniyle yaklaşık üç yıl ülkede alıkonulan, Huawei'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Rın Cıngfey'in kızı Mıng, Çin'e dönüşünden sonra ilk kez şirket yöneticisi olarak kamunun önüne çıktı.

Faaliyet raporunda şirketin 2021'de 636,8 milyar yuan (yaklaşık 99,9 milyar dolar) gelir ve 113,7 milyar yuan (yaklaşık 17,8 milyar dolar) net kar elde ettiği bildirildi. Şirketin gelirleri yıllık yüzde 29 azalırken, bu, son yılların en düşük seviyelerinden biri olarak kayda geçti. Gelirlerdeki azalmaya rağmen karlılıkta yıllık yüzde 76 artış kaydedildi.

Şirketin cep telefonu satışlarını içeren tüketici elektroniği grubu gelirleri yüzde 49,6, cep telefonu operatörlerine başta 5G olmak üzere altyapı sağlayan operatör hizmetleri grubu gelirleri yüzde 7 azaldı. Bulut bilişim, yapay zeka, 5G entegrasyonu gibi hizmetlerin yer aldığı kurumsal çözümler iş grubunun gelirleri ise yüzde 2,1 arttı.

Tüketici elektroniğindeki performans kaybı küresel çip tedarikinde yaşanan sorunlarla bağlantılıyken, operatör grubundaki gelir azalmasında ABD ve onu izleyen çok sayıda ülkenin Huawei'in 5G altyapısını ulusal güvenlik gerekçesiyle yasaklaması etkili oldu.

Şirketin araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamaları, 2021 yılında 142,7 milyar yuan değerine (yaklaşık 22,4 milyar dolar) ulaşarak toplam gelirin yüzde 22,4’ünü oluşturdu. Huawei, son 10 yılda Ar-Ge için 845 milyar yuandan (yaklaşık 132,5 milyar dolar) fazla harcama yaptı. Şirket yetkilileri, gelirler azalırken karlılığın artmasında şirketin Ar-Ge yatırımları sayesinde teknolojideki ileri seviyesini sürdürmesinin rolü olduğunu vurguladı.

Şirketin iş yaptığı ekosistemde hızlı değişimlere tanık olduklarına dikkat çeken üst yönetici Ping, "Mobil operatörlerden sorumlu iş grubumuzda konumumuzu korurken, kurumsal iş çözümlerinde istikrarlı yükselişimizi sürdürdük. Tüketici ürünlerinde ise yenilikçi çözümlerimizle fark yaratıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mali İşler Direktörü Mıng ise, kar oranındaki artışla birlikte şirketin nakit varlığının 2021'de önemli ölçüde artarak 59,7 milyar yuana (yaklaşık 9,4 milyar dolar) ulaştığını belirterek, "2021'de azalan bazı gelirlere rağmen kar etme ve nakit akışı oluşturma özelindeki yeteneklerimizin arttığını görüyoruz. Artık belirsizliklerle başa çıkabilme konusunda daha başarılıyız. Yükümlülüklerin varlıklara oranının yüzde 57,8'e gerilemesi ile daha dayanıklı ve esnek bir yapıya ulaştığımızı gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mıng'ın gözaltına alınması

Huawei Mali İşler Direktörü Mıng Vancou, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada’nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı. Üç gün süren kefalet duruşmasının ardından davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Mıng'ın ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı salıverilmesine hükmetmişti. ABD ve Kanada ile Çin arasında siyasi çekişmeye dönüşen dava sürecinde Mıng, üç yıla yakın adli gözetim altında tutulduktan sonra 25 Eylül 2021'de Çin'e dönüşünde kahraman gibi karşılanmıştı.