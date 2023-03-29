Çinli teknoloji devi Alibaba yeniden yapılandırılıyor

Çin'in en büyük teknoloji şirketlerinden Alibaba'nın yeniden yapılandırmaya gideceği bildirildi. Şirketin sahibi olduğu South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Alibaba Üst Yöneticisi (CEO) Daniel Cang Yong, çalışanlara gönderdiği mektupta, şirketin çatı holdingden bağımsız faaliyet gösterecek 6 iş grubuna bölüneceğini açıkladı.

Alibaba'nın amiral gemisi niteliğindeki e-ticaret platformları Taobao-Tmall, bulut bilişim hizmetleri sağlayıcısı Cloud Intelligence, akıllı lojistik hizmetleri sağlayıcısı Cainiao Smart Logistics, dijital iş çözümleri alanında faaliyet gösteren Global Digital Business, yerel teknoloji hizmetleri sağlayıcısı Local Services ve medya ile eğlence sektörü girişimlerini kapsayan Digital Media and Entertainment grupları, bağımsız yönetilen şirketler olarak faaliyet gösterecek.

Yeni yapılanmayla her iş grubunun piyasada bağımsız faaliyet göstermesi, rekabet için kendi yolunu çizmesi ve halka arz dahil finansman konusunda kendi kaynaklarını yaratması hedefleniyor.

Cang, mektupta, yeni yapılanmayla holdingin aracı ve geri ofis işlevlerinin azaltılacağını belirterek, "Bu dönüşüm işletmelerimizi daha atik hale getirecek, karar alma sürecini güçlendirerek piyasadaki değişimlere daha hızlı tepki vermemizi sağlayacak." ifadelerini kullandı.

"1+6+N" formülü ile açıklanan yeni yapıda, çatı holding şirketi korunurken; 6 iş grubu, kendi karından ve kaybından sorumlu, araştırma-geliştirme, işe alma-işten çıkarma gibi operasyonel kararları almada bağımsız birer CEO tarafından idare edilecek. "N" ise şirketin kuracağı olası yeni girişimler ve ortaklıkları ifade ediyor.

Yeni yapıda Cang çatı holdingin yanı sıra CEO olarak bulut bilişim biriminin başında olmayı sürdürürken, Trudy Dai e-ticaret platformlarının, Yu Yongfu yerel teknoloji hizmetlerinin, Van Li akıllı lojistik, Ciang Fan küresel dijital iş ve Fan Luyuan dijital medya birimlerinin yönetimini üstlenecek.

Alphabet'i andırıyor

Yaklaşık 200 bin çalışanı olan, piyasa değeri 250 milyar doları aşan şirketin yeniden yapılanması, şirketin 1999'daki kuruluşundan bu yana geçirdiği en büyük kurumsal dönüşüm olarak görülüyor. Alibaba'nın yeni yapısı, ABD'li internet şirketi Google'ın zaman içinde büyüyen ve çeşitlenen operasyonlarını yeniden düzenlemek için 2015'te çatı holdingi "Alphabet"i kurarak oluşturduğu şirket yapılandırmasını andırıyor. Alphabet çatısı altında, Google'ın arama motoru, sağlık verisi, bulut bilişim, araştırma-geliştirme, yatırım ve sermaye birimleri ayrı şirketler olarak yapılandırılmıştı.

Jack Ma sonrası

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, 2018'de Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrılarak şirketteki yetkilerini devretmişti. Ma'nın Çin hükümeti tarafından şirketten el çekmeye zorlandığı iddia edilmişti. Şirketten ayrılmasının ardından Alibaba'nın da ortak olduğu, dijital ödeme hizmeti Alipay'i ve bağlantılı varlıkları bir arada toplayan Ant Grup'u kuran Ma, bu yılın başında gerçekleştirilen hisse düzenlemesiyle oradaki kontrol haklarını da devretmişti.

Ma, Ekim 2020'de Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını eleştiren konuşmasının ardından gizemli şekilde ortadan kaybolmuş ve uzun zaman kamuoyunun önüne çıkmamıştı. Olayın ardından Ant Grup’un, Ekim 2020’de Hong Kong ve Şanghay borsalarında yapmayı planladığı, 39,7 milyar dolar gelir getirmesi beklenen ikili halka arz, hükümet tarafından durdurulmuştu. Çin hükümeti, internet ve teknoloji şirketlerine yönelik denetimleri ve düzenleyici müdahalelerini 2020 sonundan itibaren artırmıştı.