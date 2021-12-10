Çip, Çin, Tayvan... ABD'den dikkat çeken adım

Tayvan ile Çin arasındaki gerilim sürerken ABD’den dikkat çeken bir adım geldi.

ABD ve Tayvan arasında Teknoloji Ticareti ve Yatırım İşbirliği (TTIC) çerçevesi oluşturuluyor. TTIC’nin amacı ticari programlar geliştirmek ve kritik tedarik zincirlerini güçlendirmek.

Atılan adım önemli çünkü Tayvan dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi. Dünyanın en büyük çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), sipariş üzerine üretilen çiplerin küresel tedarikinin yarısından fazlasını oluşturuyor.

Atılan adım ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile Tayvan Ekonomik İşler Bakanı Wang Mei-hua arasındaki 6 Aralık tarihli mesajla duyuruldu. ABD Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan basın açıklamasına göre, TTIC’nin amacı ticari programlar geliştirmek ve kritik tedarik zincirlerini güçlendirmek.

Açıklamaya göre Raimondo ve Wang, “yarı iletkenleri ve diğer kritik tedarik zincirlerini desteklemek için diğer adımları belirlemeyi taahhüt ettiler.”

Raimondo “Birlikte çalışarak, iş bağlantıları kurabilir kritik tedarik zincirlerini güçlendirecek ve genel ekonomik ilişkimizi derinleştirecek daha fazla yatırım üretebiliriz.” Dedi.

Ortaklık, Çin ile Tayvan arasındaki artan gerilimin ortasında gerçekleşiyor. Çin hava kuvvetleri son aylarda sık sık Tayvan hava sahasına giriyor ve ada yakınlarında askeri tatbikatlar yapıyor. Bu durum ise askeri bir çatışma korkusuna yol açıyor.

Çarşamba günü, Savunma Bakan Yardımcısı Ely Ratner Senato Dış İlişkiler Komitesi’ne “Tayvan’ın öz savunmasını desteklemenin acil bir görev olduğunu” söyledi. Ratner, Tayvan’ın serbest piyasa ekonomisinin dünyaya entegre olduğunu söylüyor.

Ratner, yarı iletkenler de dahil olmak üzere kritik bir yüksek teknoloji tedarikçisi olarak Tayvan’ın önemini vurguluyor.