Çip kıtlığı küresel satışlarda Renault'u da vurdu

Fransız otomobil üreticisi Renault Grubu'nun otomobil ve hafif ticari araç satışları, yarı iletken kıtlığı nedeniyle 2021'de yüzde 4,5 gerileyerek küresel satışlardaki düşüş serisini üçüncü yıla taşıdı.

Dacia markasını bünyesinde bulunduran Renault Grubu'ndan yapılan açıklamada, şirketin dünya genelinde otomobil ve hafif ticari satışlarının geçen yıl 2020'ye kıyasla yüzde 4,5 düşerek 2 milyon 696 bin 401'e gerilediği bildirildi.

2021 ile birlikte Renault Grubu'nun küresel satışlarda düşüş serisi üçüncü yıla taşınırken, 2020'de küresel satışlar yüzde 21,3 ve 2019'da yüzde 3,4 gerilemişti.

Söz konusu dönemde Renault markasının satışları yüzde 5,3 azalışla 1 milyon 693 bin 609 olarak gerçekleşirken, Dacia markasının satışları yüzde 3,1 artarak 537 bin 95'e yükseldi.

Açıklamada, Renault markasının Avrupa'da elektrikli otomobil pazarındaki konumunu güçlendirdiği belirtilerek, "E-TECH serisi (elektrik ve hibrit motorlar), 2021'de Avrupa'daki Renault otomobil satışlarının yüzde 30'unu oluşturdu. Bu oran 2020'de yüzde 17 olmuştu." denildi.