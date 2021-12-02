Çip üretimi için 10 milyar dolarlık teşvik

Hindistan hükümeti yarı iletken üretimini teşvik etmek için 10 milyar doların üzerinde paket açıklamaya hazırlanıyor.

2.12.2021 18:33:000
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Çip üretimi için 10 milyar dolarlık teşvik

Hindistan’ın şirketlerin çip üretimini desteklemek için 10 milyar doların üzerinde teşvik paketinde nihai aşamaya gelindiği belirtildi.

Bloomberg’in haberine göre ismini vermek istemeyen kaynaklar, Hindistan hükümetinin yarı iletken ithalatını azaltmak ve üretimi teşvik etmek amacıyla önümüzdeki 6 yılda 760 milyar rupi (10.2 milyar dolar) sağlayacağını açıkladı. Hindistan yarı iletken konusunda tamamen ithalata bağımlı.

Kabinenin kısa sürede söz konusu paketi onaylaması bekleniyor.

Yeni program, Başbakan Narendra Modi’nin ekonomide imalat sektörünün payını artırma ve pandemi kaynaklı yavaşlamayı tersine çevirmek için attığı adımlardan bir tanesi.

Küresel çapta yaşanan yarı iletken krizinin 2023 yılının başlarına kadar devam etmesi bekleniyor.

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