Citroen Aralık kampanyasını duyurdu…

Citroen, aralık ayı kampanyasını duyurdu. İşte Citroen’in Aralık kampanyası ve Aralık ayı fiyatları…

5.12.2021 23:50:000
Paylaş Tweet Paylaş
Citroen Aralık kampanyasını duyurdu…
  • Citroen C5 Aircross SUV model ailesi, ay boyunca nakit alımlarda 602 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
  • Citroen C3 modeli içinse ise 50 bin TL için 12 aya varan vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunulurken, fiyatlar 264 bin TL’den başlıyor.
  • Yeni Citroen C4 ise 352 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Kredi kampanyasının geçerli olduğu donanım versiyonlarında 50 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Yeni Citroen C4 sahibi olmak isteyenlere belirli donanım versiyonlarında nakit alımlara özel 9 bin TL’ye varan indirim imkânı sağlanıyor.
  • Citroen C3 Aircross SUV’da fiyatlar nakit alımlarda 429 bin TL’den başlıyor.
  • Yeni Citroen Berlingo Kombi, 35 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli ya da 70 bin TL için 12 ay yüzde 0,89 faizli kredi imkânıyla aralık ayı boyunca kullanıcılarla buluşuyor.
  • Yeni Berlingo Kombi, 333 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yeni harita açıklandı: Vaka sayısı üç büyükşehirde de arttı

Yeni harita açıklandı: Vaka sayısı üç büyükşehirde de arttı

Semih Saygıner, dünya şampiyonu oldu

Semih Saygıner, dünya şampiyonu oldu

Bitcoin sert düştü

Bitcoin sert düştü

IMF Başekonomistinden Omikron uyarısı

IMF Başekonomistinden Omikron uyarısı

Pasifik GYO, halka arz ediliyor

Pasifik GYO, halka arz ediliyor

Sağlıkta giyilebilir teknolojilerin etkisi artacak

Sağlıkta giyilebilir teknolojilerin etkisi artacak

Yorum Yaz