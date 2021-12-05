Citroen C5 Aircross SUV model ailesi, ay boyunca nakit alımlarda 602 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Citroen C3 modeli içinse ise 50 bin TL için 12 aya varan vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunulurken, fiyatlar 264 bin TL’den başlıyor.
Yeni Citroen C4 ise 352 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Kredi kampanyasının geçerli olduğu donanım versiyonlarında 50 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Yeni Citroen C4 sahibi olmak isteyenlere belirli donanım versiyonlarında nakit alımlara özel 9 bin TL’ye varan indirim imkânı sağlanıyor.