Citroen'den 2025'de rekor satış hedefi

Citroen Marka Direktörü Bora Duran, markanın 2025 hedeflerine ilişkin, "Tanıttığımız E-C3 ve C3 Aircross ile birlikte toplamda 71 bin gibi kendi açımızdan rekor bir adede ulaşmayı hedefliyoruz. Bu daha önce Citroen tarihinde hiç gerçekleşmemiş bir adet." dedi.

Markanın, yeni Citroen E-C3 ve C3 Aircross modelleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tanıtıldı.

Duran, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, markanın 2024 sonuçlarına ilişkin görüşlerini ve bu yıla ilişkin öngörülerini paylaştı.

Geçen yıl toplam satışlarının 61 bin 228 adet olduğunu ifade eden Duran, marka olarak yüzde 4,9'luk pazar payına ulaştıklarını söyledi.

Duran, bu verilerle 2024'te toplam pazarda 8. marka olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Tabii ki şimdi burada hem ticari araç tarafına hem binek araç tarafına ayrı ayrı bakmak icap eder. 2024 senesinin sonunda Citroen'de rekor bir hafif ticari araç satışı gerçekleştirdik. Daha önce hiç gerçekleştirmediğimiz bir adette, 18 bin 5 gibi bir adet yakaladık. Bu da bizim hafif ticari araç pazarının içerisinden yüzde 7 gibi bir pay almamızı sağladı. Binek araç tarafına bakıldığında da 43 bin 223 gibi bir adetle kapattık. Burada yüzde 4,4'lük pazar payımız mevcut. Burada C4 X bizim amiral gemimiz oldu. Toplam satışlarımızın içerisinde hem filoda hem de perakende tarafında gerçekten çok ciddi adet yaptığımız bir model."

Özellikle 2024'ün son çeyreğinde markanın hafif ticari araç tarafında ürün değişikliği yaşadığını belirten Duran, ticari araç pazarında 2 ayda belli bir adet kaybettiklerini anlattı.

Duran, E-C3 ve C3 Aircross'u geçen yılın son 4 ayında lanse etmeyi planladıklarını ancak bunu gerçekleştiremediklerini, birtakım üretim kaymaları ve stratejik nedenlerle tanıtımın bu yıla bırakıldığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Yani son 4 ayda B segmentindeki pazarın toplamda yüzde 30'undan fazlasını oluşturuyor. B segmentinde, B hatcback ve B SUV'da aslında Citroen Türkiye yoktu. Buna rağmen 61 bin 228 adede ulaştık. 4,9'luk bir pazar payı. Bugüne kadar Citroen Türkiye tarihinde en yüksek pazar payı 2023'teydi aslında. Yüzde 5,1'lik bir pazar payıyla 63 bin gibi bir adet gerçekleştirmiştik. O yüzden 2024, son 4 ayda B segmentinde hiç olmamamıza rağmen bizim için oldukça iyi, başarılı bir yıl olarak gerçekleşti diyebilirim."

"2025'te 71 bin gibi kendi açımızdan rekor bir adede ulaşmayı hedefliyoruz"

Duran, bu yılın ocak-nisan dönemini değerlendirerek, pazarın bu dönemde 381 bin 636 adede ulaştığını belirtti.

Türkiye otomotiv pazarına ilişkin 2025 öngörüsünü de paylaşan Duran, Türkiye ve dünyadaki mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda, yıl sonunda 1,2 milyonluk bir pazar öngördüklerini söyledi.

Duran, "Zaten bugüne kadar olan ritim de aslında bunu söylüyor. Biz hem marka hem de grup olarak 1,2 milyonun gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Tabii ki değişiklikler olabilir, belki yeni bir rekor olabilir." ifadelerini kullandı.

Markanın ocak-nisan performansına dikkati çeken Duran, şunları kaydetti:

"17 bin 307 adetlik satış gerçekleştirdik. Bu da yüzde 4,5'lik pazar payına tekabül ediyor. Toplam pazarda 9. markayız. Şimdi bunu iki ayrı kolda tabii ki incelemek gerekiyor, ticari araç ve binek araç tarafında. İlk 4 ayda Citroen'in hafif ticari araç pazarında payı yüzde 9,9. Hafif ticari araç pazarında da 4. markayız. Citroen'in DNA'sında aslında hafif ticari araç her zaman çok ağırlıklı olarak yer buldu. Bütün stratejilerimizde de yıllar içerisinde hafif ticari aracı her zaman ayrıştırmak için gayret ettik. Şu anda da B segmentinde olmamamızın açığını aslında biraz hafif ticari araç tarafındaki satışla kapatmaya gayret ediyoruz ve burada da gerçekten 9,9'luk bir payla ne kadar güçlü bir marka olduğumuzu görebiliyoruz.

Binek araç tarafına bakıldığında, B segmentinde olmamamıza rağmen 10 bin 151 adet satış gerçekleştirdik ve yüzde 3,3'lük paya ulaştık. Senenin başında C4, C4 X lansmanlarını gerçekleştirdik. Her iki modelimiz müşteriler tarafından, pazar tarafından oldukça kabul edildi. Şu anda da adetlerimize ciddi anlamda yansımaları oluyor."

Duran, "Tanıttığımız E-C3 ve C3 Aircross ile birlikte toplamda 71 bin gibi kendi açımızdan rekor bir adede ulaşmayı hedefliyoruz. Bu, daha önce Citroen tarihinde hiç gerçekleşmemiş bir adet." ifadelerini kullandı.

Hem E-C3 hem C3 Aircross'a konfor, teknoloji, dizayn ve ulaşılabilirlik anlamında oldukça güvendiklerini dile getiren Duran, şöyle devam etti:

"Bu 71 bin adet bizi senenin sonunda nereye ulaştıracak? 1,2 milyon gibi bir pazar çıkarsa yaklaşık 5,9 ya da 6 civarında bir pazar payı elde etmek istiyoruz. Bu da tabii daha önce dediğim gibi Citroen tarihinde hiç görülmemiş bir pazar payı olacak. Hafif ticari araç tarafında bugün elde ettiğimiz gücü, ikinci yarıda da yine agresif politikalarımızla sürdürmeye devam edeceğiz. Burada yaklaşık 9,6'lık bir ticari araç payı elde etmeyi planlıyoruz. Elektrikli araç tarafında da hem C3 hem C3 Aircross aynı zamanda C4 ve C4 X'in elektrikli versiyonlarıyla toplam pazarın içerisinden yaklaşık 8,1'lik bir pay elde etmeyi planlıyoruz. Dediğim gibi, fiyat agresifi iki modelle geliyoruz. C3 elektrikli araç pazarında ulaşılabilecek en uygun fiyatlı araç olarak yer alacak. Bunların da yılın geri kalanında hem C3'ün hem C3 Aircross'un katkısıyla bize ciddi anlamda adet getireceğine inanıyoruz."

"Yeni modellerimize son derece güveniyoruz"

Duran, yeni C3 Aircross'u hem MHEV hem de yüzde 100 elektrikli olarak piyasaya sunduklarını, 2025 satış hedeflerinin bugünkü üretim planlamasıyla yaklaşık 9 bin 500 adet olduğunu belirterek, "Elektrikli C3 tarafına bakıldığında da C3'ü sadece elektrikli olarak lanse edeceğiz. Burada 2025 satış hedefimiz yaklaşık 5 bin 500 adet." dedi.

Bu iki modelin, toplam binek satışlarının içerisinde yüzde 30'luk pay elde edeceğini dile getiren Duran, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Her iki modelin toplamı yaklaşık 15 bin gibi bir adede tekabül ediyor. Bu adedin yılın sonunda bize 1,3, 1,4 gibi ilave bir pazar payı getireceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte de yüzde 6'lık hedefe gideceğimizi düşünüyoruz. Her iki modelin kendi segmenti içerisinde her ay ilk 5'e girmek gibi bir hedefi var. Burada yüzde 6-7 arasında bir segment payı alarak modellerimizi konumlamayı planlıyoruz. Açıkçası hedeflerimiz ve simülasyonlarımız bu şekilde. Tabii ki araçlar piyasaya lanse edildikten sonra geri dönüşlerle beraber ne olacağını biz de sizler gibi göreceğiz. Ancak modellerimize de son derece güveniyoruz."