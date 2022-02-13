COVID-19'a karşı kısmi OHAL'i uzattı

Japonya hükümeti COVID-19 ile mücadelede uyguladığı kısmi olağanüstü hali (OHAL) 13 eyalette 6 Mart'a kadar uzatma kararı aldı.

13.02.2022 20:34:000
Paylaş Tweet Paylaş
COVID-19'a karşı kısmi OHAL'i uzattı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, COVID-19'a karşı uygulanan kısmi OHAL'i uzattıklarını açıkladı.

Kararı, hükümete bağlı COVID-19 Danışman Heyetinin tavsiyesiyle aldıklarını kaydeden Kişida, kısmi OHAL'in "bir seviyeye kadar işe yaradığını" bildirdi.

Japon Başbakan, yükseliş eğilimini koruyan vaka seyrinin "güvenli olmaktan uzak" olduğunu, sosyo-ekonomik faaliyetleri sekteye uğratabileceğini söyledi.

Yeni kararla üç haftalığına uzatılan kısmi OHAL başkent Tokyo dahil 13 eyalette 6 Mart'a dek yürürlükte kalacak.

Kısmi OHAL, eyalet valilerine, restoranların işletme saatlerini kısaltmaları, alkol satışını durdurmaları ve halktan eyalet dışına seyahat etmemelerine yönelik talepte bulunabilme yetkisini veriyor.

Japonya’da vaka sayısı 3 milyon 849 bin 549’a, virüse bağlı can kaybı sayısı 20 bin 250’ye yükseldi.

Ülke genelinde 1352 kişi yoğun bakım servislerinde COVID-19 tedavisi görüyor.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Capital 2022 Şubat başlıkları

Capital 2022 Şubat başlıkları

Capital 2022 Ocak başlıkları

Capital 2022 Ocak başlıkları

Capital 2021 Aralık başlıkları...

Capital 2021 Aralık başlıkları...

Capital 2021 Kasım başlıkları

Capital 2021 Kasım başlıkları

Capital 2021 Ekim başlıkları

Capital 2021 Ekim başlıkları

Capital 2021 Eylül başlıkları...

Capital 2021 Eylül başlıkları...

Yorum Yaz