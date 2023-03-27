Credit Suisse krizini ateşleyen isim istifa etti

Yaptığı açıklamalarla Credit Suisse'in hisselerinde tarihi çöküş yaşanmasına neden olan Suudi Ulusal Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ammar Al Khudairy görevinden istifa etti.

27.03.2023 10:31:250
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Credit Suisse krizini ateşleyen isim istifa etti

Credit Suisse'te krizin başrolündeki isim Suudi Ulusal Bankası Başkanı Ammar Al Khudairy görevinden istifa etti. 

Khudairy 16 Mart'ta verdiği bir demeçte Credit Suisse'e daha fazla destek vermeyeceklerini belirtmişti. Bu açıklamayla birlikte başlayan panik satışlar Avrupa'da risk algısının had safhaya çıkmasına sebep olmuştu.

CNBC'ye konuşan Khudairy, "İsviçre Merkez Bankası'nın ifadelerine bakılırsa her şey yolunda. Bankanın daha fazla sermayeye ihtiyaç duymayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Credit Suisse'te yüzde 9,9 payı bulunan Suudi Ulusal Bankası'nın en tepe isminden gelen bu açıklama sonrası Credit Suisse kaynaklı kriz derinleşmişti.


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