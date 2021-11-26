Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik programdan dönüş yok, bu faizler düşecek

İzmir'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu faizler düşecek. Biz, yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de “Alsancak Stadı ile 96 Tesisin Toplu Açılış Töreni”ne katıldı. Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'Merkez Bankasının döviz rezervi neydi biliyor musunuz? 27,5 milyar dolar. Şimdi 127 milyar dolar. Nereden, nereye. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı bu ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler. Ülkemizdeki mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler, Türkiye’nin en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi göstermeye çalışıyorlar.

Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı bu ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler.

Ülkemizdeki mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler, Türkiye’nin en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi göstermeye çalışıyorlar.

Bu faizler düşecek. Biz, yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz.

Türkiye artık 1970’ler, 90’ların Türkiyesi değil. Türkiye’nin önünü kesmek için atılan her adımın bedeli var.

Fazi kur enflasyon üzerinden ahkam kesenlerin yarın başka mecralara yelken açacağından hiç kuşkunuz olmasın. Çünkü bunlar dün İstanbul Boğazına yapılan her köprüye karşı çıkmış sonra da onları kullanmış kişilerdi. Şimdi de AKM'yi bizden çok kullanıyorlar.'







