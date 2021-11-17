Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi savunanla beraber olamam, olmam

Erdoğan, “Faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasın. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milleti faize ezdiremeyiz. Faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam.” dedi. Erdoğan, asgari ücrete ilişkin ise “Asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek, dar gelirlerinin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

Türkiye’nin siyasi ve ekonomik olarak tarihinin en kritik kavşaklarından birine ulaştığına dikkati çeken Erdoğan, “Bir yanda büyük ve güçlü Türkiye’ye giden yol, diğer tarafta eski Türkiye’ye dönen yol var. Tabii bu gerçeği sadece biz görmüyoruz, herkes bunun farkında. Böyle olduğu için de biz tüm gücümüzle ülkemizi 2053 vizyonu yolunda tutmaya çalışırken birileri de aynı şiddet ve hırsla öteki yolu zorluyor.” ifadelerini kullandı.

Son 8 yıldır kesintisiz bir şekilde yaşanılan siyasi, sosyal, ekonomik, askeri sorunların tesadüf olarak görülemeyeceğini belirten Erdoğan, bunların hepsinin aynı amaca yönelik girişimler olduğunu söyledi.

Gezi olaylarından itibaren yaşanılan sosyal ve siyasi saldırıların ekonomik sonuçlarının bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Milletimizle birlikte bilhassa 15 Temmuz’un ardından bu kirli kanalları kapatınca bu defa ekonomimiz doğrudan saldırı altına alındı. Öyle ki 2018 Ağustos’undan itibaren Türk ekonomisini tamamen çökertmeyi hedefleyen, rasyonel hiçbir izahı ve gerekçesi olmayan nice hadiseler yaşadık. Türkiye’ye siyasi, sosyal ve askeri alanda diz çöktürmeyi başaramayanların tek umudunun ekonomi kaldığını gördük. Neyse ki küresel salgın krizinin tetiklediği gelişmeler bize bu tuzakları kuranları, daha beter durumlara düşürmüştür. Siz bakmayın herkesi kuyruğu dik tutmaya çalıştığına.”

“Gelişmiş ülkeler büyük ekonomik buhranının eşiğinde”

Erdoğan, “Gelişmiş ülkeler 2. Dünya Savaşı sonrasının en büyük ekonomik buhranının eşiğindedir. Bunu sosyal ve siyasi krizlerin izleyeceği aşikardır” değerlendirmesini yaptı.

AK Parti’nin son 19 yılda kazandırdığı güçlü altyapı sayesinde Türkiye’nin üretim, ihracat ve istihdamda iyi bir yerde olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Reel ekonominin içinde olan ve dünya ile teması bulunan herkes bu gerçeği görüyor, biliyor.” diye konuştu.

“2022 ve 2023’ü herhangi bir kırılmaya meydan vermeden, hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyerek geride bırakabilirsek önümüzde hakikaten çok parlak bir gelecek bizi bekliyor.” ifadesini kullanan Erdoğan, mevcut sorunlara imkanlar çerçevesinde acil çözüm getirilebilecek konularda gereken adımların atıldığına dikkati çekti.

Salgın döneminde tüm ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında yer aldıklarını dile getiren Erdoğan, hem de üretim ve istihdamın en az zararla süreci geçirmesini sağlayacak tedbirleri aldıklarını anlattı.

“Doğal gazı maliyetinin dörtte birine hanelere ulaştırıyoruz”

Küresel düzeydeki fahiş artışlar sebebiyle birim maliyetleri döviz bazında 3-4 kat artan doğal gaz, akaryakıt, elektrik gibi ürünlerin fiyatlarını kontrol altında tuttuklarını belirten Erdoğan, “Doğal gazı maliyetinin dörtte birine, elektriği maliyetinin yarısına hanelere ulaştırıyoruz. Bay Kemal bunu niye konuşmuyorsunuz? Bunları niye söylemiyorsunuz?” dedi.

Erdoğan, şu şöyle devam etti:

“Dövizle aldığımız petrolden üretilen akaryakıtı Avrupa’nın en ucuz fiyatlarıyla vatandaşlarımıza biz sunuyoruz. Bu niye söylemiyorsunuz? Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranlı zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. İnşallah asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek, dar gelirlerinin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz. Küresel ekonomik sistemin yeniden yapılandığı bir dönemde Türkiye, tarihinde hiç olmadığı kadar büyük bir cazibe merkezi haline gelme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Sadece bölgemizin değil tüm dünyanın tasarım, üretim, lojistik yetişmiş insan gücü merkezi olmamızı sağlayacak bir sürece girdik. Biraz daha metanetle, biraz daha fazla gayretle, biraz daha fedakarlıkla bu süreci zaferle sonuçlandırmamızın önünde hiçbir engel yoktur.”

“Faiz sebeptir, enflasyon neticedir”

Erdoğan, enflasyon nedir, yüksek faiz nedir bilmeyen ülkelerin, çift haneli fiyat artışları ve bozulan dengeler karşısında şaşkına döndüğü bir dönemde, Türkiye’nin de bu yaşananların tamamen dışında kalmasının mümkün olmadığını söyledi.

Türkiye’yi diğer ülkelerden ayıran önemli bir farkın olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdirmeyiz. Bunu kabulleneceğiz, bunun başka çıkışı olamaz. Salgın döneminde tüm ülkeler kepenkleri indirirken bizim yatırımlarımıza kesintisiz devam etmemiz, açılıştan açılışa, temel atmadan temel atmaya koşmamız bunun en somut örneğidir, ispatıdır. Hala kalkıp da bu yolda, bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam” değerlendirmesini yaptı.

“Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim”

Erdoğan, “��u anda dünyaya bakalım. ABD’ye, Batı’ya, İsrail’e bakın. Bütün bunlarda faiz, aşağılara çekilmişken tamam da bizim arkadaşlarımıza ne oluyor ki onlar faizi savunur hale geliyorlar? Enflasyonun buralarda ne hale geldiğini görüyorsunuz. Peki bizim arkadaşlarımıza ne oluyor? Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadele mi de sürdüreceğim.” dedi. “Bu konuda nas ortada. Nas ortada olduğuna göre sana, bana ne oluyor?” diye soran Erdoğan, değerler silsilesi içinde olaya buradan bakılması gerektiğini ve ona göre adım atacaklarını söyledi.

TÜSİAD'a eleştiri

İş adamlarına “Hani sen düşük faizle kredi istiyordun? Hadi gel işte al, niye almıyorsunuz” dediklerini anlatan Erdoğan, “Ben, bu iş adamlarını da anlamıyorum. Ondan sonra bir araya geliyorlar, TÜSİAD’ı, vesairesi, yüksek faizden bahsediyorlar. Siz nasıl insansınız? Eğer sen iş adamıysan, yatırımdan yanaysan buyurun işte size kredi, düşük faizle. Hadi alın krediyi de yatırım yapın. Ben sizden yatırım, istihdam, üretim, ihracat istiyorum. Hadi gelin bunları yapın. O zaman kaçıyorlar. Bunlar nasıl iş adamı? Türkiye’nin en büyük iş adamlarıymış. Ondan sonra da bize sallıyorlar. İstediğiniz kadar sallayın, tutmaz. Çünkü biz bir şeye inandık; bu ülkeyi kalkındırmak için hangi kuruluş olursa olsun, TÜSİAD’ı, şusu, busu vesaire dürüst olacaksınız, dürüst. Sıkıştığınız zaman hemen kapıyı çalacaksınız, işi yoluna koyduktan sonra da kalkıp iktidara sallayacaksınız, yok öyle 25 kuruşa simit” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl ziyaret ettikleri şehirlerde yapılan fabrika, altyapı, üstyapı açılışlarının pek çok ülkenin onlarca yılda ulaşamadığı bir tablonun ifadesi olduğunun altını çizen Erdoğan, Adana Ceyhan’da 1,7 milyar dolarlık yatırım değerine sahip polipropilen üretim tesisinin temelini attıklarını, burada 5 bin kişinin çalışacağını anlattı.

Erdoğan, cari açığın ciddi bir kısmını buradan karşılayacaklarını bildirerek, “Diyorlar ki ‘Hani yatırım?’ İşte yatırım. Cezayir-Türk iş adamı ortaklığıyla yapılan yatırım ama bunlar bizi takip etmiyorlar, bunların işi şeytanla.” dedi.

Batman ziyaretinde açılışını yaptıkları, tüm destek projeleriyle birlikte 20 milyar liralık yatırım bedeli olan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin sadece elektrik üretimiyle ülkeye yılda 3 milyar lira katkı sağlayacağını dile getiren Erdoğan, bütün tarihi eserleri suyun altından çıkardıklarını söyledi.

Küçüksaray’ın 6 metre yükseltilerek bambaşka bir havaya büründüğünü kaydeden Erdoğan, Ilısu’ya turistlerin de akın edeceğini söyledi.

Bu konuda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’a teşekkür eden Erdoğan, Ilısu Barajı’nın ve tarihi eserlerin gezip görülmesini tavsiye etti.

Erdoğan, Türkiye’nin çatıda yapılan en büyük Güneş Enerjisi Projesi, Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi ve Avrupa’nın en büyük yenilenebilir elektrik üretim santralini ülkeye kazandırdıklarını hatırlatarak, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara’ya kadar uzanan otoyol projesinin Marmara’yı çepeçevre kuşatan bir ulaşım ağının en önemli halkası olduğunu belirtti.

Yüklenici firmanın açılışı 2 ay öne almayı teklif ettiğini anlatan Erdoğan, “Biz de dedik ki ‘Gökten ne yağar ki yer kabul etmez’. İnşallah 2 ay kadar öne alacaklar. Böylece açılışını daha erken yapmış olacağız.” dedi.

Organize sanayi bölgelerinde, sanayi sitelerinde, endüstri bölgelerinde hummalı bir çalışmanın yürüdüğüne dikkati çeken Erdoğan, “Bir yandan mevcut kapasiteler zorlanırken, diğer yandan hızla yeni yatırımlar hayata geçiriliyor. Kara yollarında kamyonların, tırların yoğun bir şekilde gidip geldiğini gördükçe, ‘İşte Türkiye bu’ diyorum. Yük trenleri demir yollarında, dev gemiler limanlarda, kargo uçakları havalimanlarında ülkemize ham madde getiriyor, mal götürüyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye bugüne kadar kazandırdıkları eserlerin bir kısmını görüntülü olarak hatırlanmasını isteyen Erdoğan, hızlandırılmış bir video izletti.

Video devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerine “Takip edemiyorsunuz değil mi?” diye sordu. Video bittiğinde Erdoğan, “Büyük ve güçlü Türkiye’yi işte bu şekilde adım adım inşa ettik, inşa ediyoruz.” dedi.

“Sondaj filomuza dördüncü gemimizi de ekledik”

Erdoğan, Karadeniz’de keşfedilen gazı çıkarma ve karaya taşıma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Halihazırda 3 derin deniz sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle Akdeniz ve Karadeniz’deki arama sondaj çalışmalarını devam ettirdiklerini belirten Erdoğan, sondaj filosuna dördüncü geminin de eklendiğini açıkladı. Bu geminin, diğerlerinden farklı olarak yedinci nesil olarak adlandırılan en modern, en son teknoloji ile donatıldığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyada bu geminin sınıfında toplam 5 gemi bulunuyor. Birine de biz sahibiz. Boyu 238 metre, eni 42 metre olan yeni gemimizle denizin 3 bin 665 metre derinliğine kadar sondaj yapabileceğiz. Hamdolsun artık sahip olduğumuz büyük sondaj filosuyla ülkemiz sınırları dışında da faaliyet gösterecek bir kapasiteye ulaştık. Ülkemize kazandırdığımız son teknolojiye sahip yeni gemimizin ülkemize, milletimize, enerji sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer alanlarda da umudu güçlendiren, çalışma şevkini artıran gelişmelere şahit olduklarını, bu gelişmelerin sonucu olarak birçok alanda yaşanan yetişmiş eleman sıkıntısını çözmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığının, sanayi bölgeleri ile işbirliği içinde yeni mesleki eğitim projelerine hız verdiğini söyledi.

Büyüyen ekonominin zamanla herkese ulaşacak kazançları ile insanların günlük hayatlarını etkileyen sıkıntılarından önümüzdeki dönemde birer birer kurtulmaya başlayacağını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

“Yatırımın arttığı, üretimin arttığı, ihracatın arttığı, istihdamın arttığı, büyümenin rekor seviyelerde gerçekleştiği, cari açığın düştüğü bir ülkede ekonominin orta ve uzun vadede kötüye gitmesi mümkün mü? Siz, aksini söyleyen cahillere veya bize olan husumetleri gözlerini kör etmiş gafillere değil, reel ekonominin nabzının attığı yerlere bakın. Milletimiz muhalif, muvafık tüm kesimleri ile Türkiye’nin her sorunu gibi ekonomideki konjonktürel sıkıntıları da sadece AK Parti’nin çözebileceğine inanıyor ve bunu görüyor. Bize düşen sabırla, kararlılıkla, dirayetle hedeflerimize doğru yolumuza devam etmektir. Hiç kimse bozguncuların, kötümserlerin, karakter fukaralarının, çoğu da yanlış olan fitnelerine kulak asmasın.

Sizlerden bugüne kadar yaptıklarımızı, 2023 hedeflerimizi, 2053 vizyonumuzu milletimizle paylaşmaya devam etmenizi istiyorum. AK Parti kadroları olarak biz kararlı durdukça, ısrarla hakikatleri söyledikçe karşımızdakilerin oluşturmaya çalıştıkları felaket illüzyonu kendiliğinden bozulacaktır. İşte bunun için hep birlikte sahada olmamız, ulaşmadık tek bir insanımızı bırakmamamız noktasında dikkatli olmamız, gönül kazanmamız gerektiğini söylüyorum. Bu konuda hepinize güveniyorum.”

Yüzde 50+1 tartışması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nın ardından Meclis’te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Sondaj filosuna dördüncü geminin de eklendiği açıklaması hatırlatılarak “İsmi ne olacak?” sorusu üzerine Erdoğan, “İsmini henüz belirlemedik ama sıfır kilometre. İnşallah ayrı bir güç katacak.” diye konuştu.

“Bugünkü açıklamalarınız sonrasında Merkez Bankasının yarın faiz indirmeye devam edeceği sonucuna varabilir miyiz?” sorusuna Erdoğan, “Merkez Bankası bağımsız değil mi? Yani hem bağımsızlığını konuşuyorsunuz… Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin.” karşılığını verdi.

“Eleştirdiğiniz bazı isimler oldu, ‘Birlikte yol yürümem.’ dediniz. Bununla işaret ettiğiniz somut taraflar var mı?” sorusu üzerine ise Erdoğan, “Anladığınıza göre…” ifadesini kullandı.

Erdoğan, “Siyasette yüzde 50+1 tartışması var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekli olan çoğunluk yüzde 50+1 sizce değişmeli mi?” sorusu üzerine, “Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur. Parlamento bu konuda bir değişikliğe giderse parlamento değişikliğe gider, adımı da ona göre atılır. Parlamento daha önce Anayasa ile ilgili bu konuda bir karar verdi. Yeni bir karar verir mi vermez mi? Onu da görürüz.” değerlendirmesini yaptı.