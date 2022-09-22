Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ indirim kampanyasının detaylarını açıkladı: Kimler faydalanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ indirim kampanyasının detaylarını açıkladı.

22.09.2022 16:45:000
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Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ indirim kampanyasının detaylarını açıkladı: Kimler faydalanacak?

Erdoğan, “TOKİ’den ev veya iş yeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz. Tamamını kapatamayacaklar borcun yüzde 25’inden az olmamak şartıyla, yapabildikleri kadar ödemeye yüzde 25 indirim alabilecek. Geri ödeme taksitleri 2021 haziran sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek, 19 Ekim’e kadar sürecek” dedi.

KİMLER FAYDALANACAK?

TOKİ’den yapılan açıklamada kampanya şartlarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

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