Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz, 60 senelik bir gecikmenin ardından da olsa, dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hava ve deniz yoluyla gelen nükleer yakıtların santralimize teslimiyle birlikte artık Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Komisyonu'nun, nükleer enerjiyi 'yeşil enerji' kabul ederek, tereddütleri giderdiğini belirterek, "Biz de Akkuyu ile ülkemizi bu gelişmenin parçası haline getirdik." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pek çok önemli proje gibi Akkuyu da milli bütçemize yük getirmeyen finansman modeliyle hayata geçirildi. Akkuyu, Rusya ile en büyük ortak yatırımımızdır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Akkuyu) Santralin tüm üniteleri peyderpey 2028'e kadar hizmete girecek. Ülkemizin elektrik tüketiminin yüzde 10'u bu santral tarafından sağlanacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Akkuyu) Tam kapasite devreye girdiğinde burada yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Akkuyu) Doğal gaz ithalatımızın düşmesine yıllık 1,5 milyar dolar katkısı olacak bu proje, milli gelirimizin artışına da olumlu yönde etki yapacaktır." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Akkuyu) Santralimizin 6 Şubat depremlerinden etkilenmemesi, mühendislerimizin ve işçilerimizin işlerini ne kadar titizlikle icra ettiklerini gösteriyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Akkuyu) Projedeki tecrübemiz ışığında, farklı bölgelerde inşa etmeyi planladığımız 2. ve 3. nükleer santrallerimiz için en kısa sürede harekete geçeceğiz." dedi.