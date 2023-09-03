Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı'yı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı'yı hastanede ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, denizde geçirdikleri kazanın ardından tedavileri İstanbul'da sürdürülen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret etti.
Yunanistan'da kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum'a, ardından Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla 25 Ağustos'ta İstanbul'a getirilen Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı'nın Amerikan Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.
Ziyaret kapsamında hastaneye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve çiftin aile yakınları karşıladı.
Çifte "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Erdoğan, doktorlardan durum hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı. AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizde kaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret etti https://t.co/IP5H2CF978 pic.twitter.com/goPeUKIc4f— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 3, 2023