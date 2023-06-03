Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.

3.06.2023 22:22:450
Paylaş Tweet Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı

Yeni kabine şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak
Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Capital 2023 Haziran başlıkları

Capital 2023 Haziran başlıkları

Capital 2023 Mayıs başlıkları

Capital 2023 Mayıs başlıkları

Capital 2023 Nisan başlıkları

Capital 2023 Nisan başlıkları

Capital 2023 Mart başlıkları

Capital 2023 Mart başlıkları

Capital 2023 Şubat başlıkları

Capital 2023 Şubat başlıkları

Capital 2023 Şubat başlıkları

Capital 2023 Şubat başlıkları

Yorum Yaz