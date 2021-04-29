Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni pandemi destek paketi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş sözleşmelerini fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır. Kısa çalışma ödeneğinin Haziran sonuna kadar uzatıldığını zaten açıklamıştık. KOSGEB vasıtasıyla yeni destek programını başlatıyoruz. Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş istihdamını koruyan mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır" dedi.

Erdoğan, "İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 Tl'lik nakdi yardımı 1100 liraya çıkararak yeniden başlatıyoruz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Memurlarımıza ve esnaflarımıza vereceğimiz müjdeler var. Emeklilerimize 2018 yılında başlattığımız bayram ikramiyesi ödemesinin tutarını 1000 TL'den 1100 TL'ye yükseltme kararı almıştık. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibariyle hesaplara yatırıyoruz. Salgının faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflarımıza yaptığımız aylık 1000 TL gelir desteği 750 ve 500 lira arasındaki kira desteğini uzatıyoruz" dedi.

Erdoğan ayrıca "TEZ KOOP kefaletiyle kredi kullanan esnaflarımızdan taksit ödemesi yapamayan 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere TEZ KOOP tarafından bankaya ödenmiştir" açıklamasını yaptı.