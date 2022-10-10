Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Aralık ayında asgari ücreti en uygun rakama çıkaracağız.

10.10.2022 09:09:590
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şu anda Avrupa’da herkes tutuşmuş vaziyette, ‘Acaba bu kış nasıl geçecek?’ Elhamdülillah, biz bütün hazırlıklarımızı yaptık ve bütün hazırlıklarımızla beraber, elhamdülillah, milletimize doğal gazını da kömürünü de her şeyini hazırlamış vaziyetteyiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması’na katılmak üzere geldiği Bakırköy’deki Sinan Erdem Spor Salonu önünde otobüsten vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu anda Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta arabulucu rolünü oynayan ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

Erdoğan, Türkiye’nin bütün bu olaylar karşısında yıpranmadığına dikkati çekerek, “Tam aksine. Şu anda Avrupa’da herkes tutuşmuş vaziyette, ‘Acaba bu kış nasıl geçecek?’ Elhamdülillah, biz bütün hazırlıklarımızı yaptık ve bütün hazırlıklarımızla beraber, elhamdülillah, milletimize doğal gazını da kömürünü de her şeyini hazırlamış vaziyetteyiz. Derdimiz şu anda, daha uygun fiyatlarla biz vatandaşımıza bu doğal gazı nasıl ulaştıracağız, bunun gayreti içerisindeyiz. Ama şunu bilmenizi istiyorum: AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez. Zulmedilmesini asla istemez ve derdimiz şu an itibarıyla inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz bunun için varız. Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah’ın izniyle olmayacağı bir Türkiye’yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız. Şu an itibarıyla onun hazırlığı içindeyiz.” 

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