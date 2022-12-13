Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'EYT' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnşallah ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(EYT) İnşallah ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, TBMM gündemindeki yoğunluk nedeniyle 2023 yılına sarkacağı haberleri yayılan EYT ile ilgili soruları yanıtladı. Erdoğan EYT düzenlemesi için, "İnşallah ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız" diye konuştu.