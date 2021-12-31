Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kur açıklaması: Yılbaşından itibaren istikrar kazanacak

Erdoğan, “Kurun yıl sonu hesap kapatmaları sebebiyle tekrar oynamaya başlaması, geçici bir durumdur. Yılbaşından itibaren kurun, makul bir seviyede istikrar kazanacağını değerlendiriyoruz” dedi.

31.12.2021 12:07:000
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kur açıklaması: Yılbaşından itibaren istikrar kazanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı’nda ASKON Genel Kurulu’nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artık tüm gücümüzü ve imkanlarımızı, istihdam ve istikrar odaklı yeni ekonomimizi yerleştirmeye ve geliştirmeye teksif ediyoruz.” dedi.

Erdoğan, “Amacımız hem iş insanlarını hem de vatandaşları 1 ay, 6 ay, 1 yıl, 3 yıl sonrasını görebilecekleri güven ve istikrar iklimine kavuşturmaktır.” diye konuştu.

Döviz kuru konusunda Erdoğan, “Kurun yıl sonu hesap kapatmaları sebebiyle bugünlerde tekrar oynamaya başlaması, geçici bir durumdur. Yılbaşından itibaren kurun, bu hafta başındaki gibi makul bir seviyede istikrar kazanacağını değerlendiriyoruz.” ifadesini kullandı.

“Vatandaşlarımızdan açıkladığımız pakete uygun şekilde tasarruflarını kendi paramızda tutmalarını, tüm işlerini kendi paramızla yürütmelerini istiyorum.” diyen Erdoğan, şunları söyledi:

“Yılbaşından itibaren hem firmalarımızın hem de vatandaşlarımızın kendi paramıza dönüşü daha da hızlandıracaklarının işaretlerini görüyoruz.

Biz kendi paramızı ölçü olarak almadığımız sürece her zaman batmaya mahkumuz. Biz Türk lirası ile hareket edeceğiz.

Döviz kurunda yurt içi talepten kaynaklanan ani, sert ve rasyonel temeli olmayan iniş çıkışlar yaşanmasını engelleyecek tedbirleri aldık, alıyoruz.

Hamdolsun bütçe tarafında herhangi bir sıkıntımız yok, hatta öngörülenden daha iyi gerçekleşmelerle yılı kapatıyoruz.

Tasarruf yöntemi olarak altını tercih eden vatandaşlarımızı, ellerindeki bu değeri finans sistemimize dahil etmeye çağırıyoruz.”

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