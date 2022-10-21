Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Togg ve kripto para açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda düzenlenen “Blokzincir İstanbul” programına katıldı.

21.10.2022 15:05:070
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Togg ve kripto para açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada fiber altyapısına ilişkin, “Hızlandırmamız gerektiğinin farkındayız. İnşallah yakında bu konuda çok önemli adımları hızla hayata geçirmiş olacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yıllık 250 milyon dolar olan savunma sanayi ürünleri ihracatımızı, 3 milyar doların üzerine çıkarttık.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde banttan indirme törenini yapacağımız Togg otomobilimiz de ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerindendir.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye 62 savunma sanayi projesinden 750’nin üzerinde projeye ve 5,5 milyar dolar bütçeden 75 milyar dolar bütçeye çıkmıştır.” açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başkalarının açtığı sanal evrenlerde yer almaya çalışmak yerine bizatihi kendi evrenimizi kurmak peşindeyiz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dijital varlık deposuna yakıt koyan durumunda kalmaktan ziyade bizatihi bu aracı kullanan ülke olmak istiyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Merkez Bankamız bünyesinde kripto parayla ilgili bir çalışma yürütülmektedir.” ifadelerini kullandı.


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