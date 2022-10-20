Daha sağlıklı bir ev ofis için altın tavsiyeler

Ev ofis çalışma düzenini bütün dünya çok sevdi ancak bu düzen içinde bir süre sonra evdeki yaşam sürecinin iş süreciyle çatışması tehlikesi de yer alıyor.

Peki, daha konforlu, daha sağlıklı, daha üretken bir ev ofis yaratabilmek için neler yapılabilir?

Ayrı bir çalışma odası

Her evde çalışma odası olarak ayrılabilecek fazladan bir oda bulunmayabilir ancak bir şekilde bir odayı çalışma odası olarak kullanabiliyorsanız, iş sürecinizi buradan yürütmeye özen gösterin. Ayrı bir çalışma odası yaratmak mümkün değilse, gün içinde evdeki yaşam koşturmasından ayrılabilecek bir alanı, örneğin yatak odasının bir köşesini küçük bir masa ve sandalye ile çalışma odası haline dönüştürmek mümkün olabilir. Tabi ki ideali, çalışma düzeniniz için, dolaplarınızın, yazıcınızın, bilgisayarınızın kurulu olduğu, rahat ve geniş bir masa ve sandalye ile desteklenen bir çalışma odasıdır.

Ayrı bir televizyon

İşiniz gündemden kopmanız için bir bahane olamaz. Haberleri, gelişmeleri ve belki de işinizi ilgilendirebilecek olayları takip etmek, dünyanın gündeminden, ekonomiden, gelişmelerden haberdar olmak çok önemlidir. Bunun için çalışma odanızda ayrı bir televizyon bulundurmanız faydalı olacaktır zira evin diğer televizyonu eşinizin ve çocukların izlemek isteyebileceği programlar nedeniyle denklemden çıkarmak durumundasınız. Çalışma odanız için kullanmak isteyeceğiniz televizyonu Philips TV modelleri arasında seçebilirsiniz veya LG TV fiyatlarını bir incelemek isteyebilirsiniz. Elbette televizyonu üzerine yerleştireceğiniz TV sehpaları konusunda da biraz araştırma yapmalısınız.

Ayrı internet bağlantısı

Evdeki internet bağlantısı eğer yeterince güçlü değilse, kotalı internet kullanıyorsanız, bağlantının genişliği büyük değilse sizin önemli video konferanslar yaptığınız sırada evdeki çocuklar da online oyunlar açmak isterse, iş süreçlerinizde büyük sorunlar yaşayabilirsiniz. Mümkünse, sadece iş için kullanabileceğiniz ikinci bir internet bağlantınız olması, zor ve acil durumlarda hayat kurtarıcı olabilir. Bu noktada, telefon hattınıza yüksek kotalı bir 4.5G bağlantısı tanımlatmanız ve ihtiyacınız olduğunda telefondaki bağlantıyı kullanmanız da yeterli olabilir.

Ofis araç gereçleri

Evde de çalışıyor olsanız, işiniz için gerekli belge ve dokümanları düzenli şekilde dosyalamayı, çıktılarını almayı, klasörlere yerleştirmeyi ve çalışma dolabınızda düzenli şekilde saklamayı ihmal etmemelisiniz. Elbette artık bulut bilişim servisleri sayesinde pek çok belgeyi kağıda dökmeden saklamak mümkün ancak bazı yasal zorunluluklar nedeniyle kağıt üzerinde de saklamak gereği duyabileceğiniz belgeler olabilir veya işinizin doğası gereği kağıt üzerinde arama tarama yapmak gerekebilir. Bu ihtiyaçlarınızı da doğru belirleyip, ev ofisinizde yazıcıdan, ataşa kadar gerekli tüm ofis araç gereçlerini de bulundurmanızı tavsiye ederiz.

Dinleme alanı

Ve son olarak iş yorgunluğunuzu atabileceğiniz sağlıklı bir dinlenme alanına ihtiyacınız olacak. Evdeki günlük yaşam ortamı sizi dinlendiriyorsa, sorun yok. Ancak işe mola verdiğinizde evdeki ortam sizi yoruyorsa, küçük dinlenme molaları verebileceğiniz farklı bir çözüm bulmak zorundasınız. Kimse dinlenmeden, kafa toplamadan, sürekli bir yoğunluğun ve yorgunluğun içinde sağlıklı bir yaşam sürmeye devam edemez.

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