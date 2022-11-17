Daikin'den 3,5 milyon avroluk yeni yatırım

Daikin, yatırım bedeli 3,5 milyon avro olarak belirlenen yeni AR-GE merkezi binası için 2023 yılının nisan ayında yeni yatırıma başlanacağını duyurdu.

Daikin, yatırım bedeli 3,5 milyon avro olarak belirlenen yeni AR-GE merkezi binası için gerekli çalışmaları tamamlandığını ve 2023 yılının nisan ayında merkezin yapımına başlanacağını duyurdu.

Daikin açıklamasına göre, yeni ihtiyaçlarla her geçen gün büyüyen ve çeşitlenen iklimlendirme pazarına üstün teknolojili ve çevreci ürünleriyle yön veren Daikin, Türkiye’deki AR-GE yatırımlarına bir yenisini ekliyor.

Hendek’te bulunan fabrikasına yeni bir AR-GE merkezi inşa etmek için gerekli çalışmaları tamamlayan Daikin, 2023 yılının nisan ayında merkezin yapımına başlayacak.

Halen 2 bin 700 metrekarelik bir alanda çalışmalarını sürdüren mevcut AR-GE merkezi, yeni yatırımla birlikte 6 bin metrekarelik bir büyüklüğe ulaşacak. 2024 yılı nisan ayında devreye alınması planlanan yeni AR-GE merkezi binasının yatırım bedeli ise 3,5 milyon avro olarak belirlendi.

2023 yılı nisan ayında inşasına başlanacak olan yeni merkezin binası 4 bin 500 metrekare olarak tasarlandı. Mevcut merkezin binasının 1.200 metrekarelik kısmı yeni yapılacak binaya taşınacak. Böylece potansiyel büyümenin getireceği yeni montaj ve AR-GE alanı ihtiyacı karşılanmış olacak.

AR-GE çalışanlarının ofis alanını iyileştirecek olan yeni bina aynı zamanda potansiyel büyüme doğrultusunda hem üretim hem AR-GE alanındaki istihdam artışına da yanıt verecek. Bölgenin en güçlü AR-GE merkezlerinden biri olarak hizmet veren merkezde bugüne kadar Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve CIS ülkeleri için bireysel veya merkezi sistemlere yönelik split klimalar, doğal gazlı kazan ve kombiler, kanal ve kaset tipi fancoiller ile klima santralleri geliştirildi.

İnovasyona verdiği önem sayesinde sektörünün standartlarını belirleyen bir konuma ulaşan Daikin, kendine ait buluşlara ve kullanımını dünyaya açtığı birçok patente sahip. AR-GE ve inovasyonu kurum kültürünün bir parçası haline getiren şirket, bulunduğu her bölgede AR-GE’ye büyük yatırımlarda bulunuyor.

Daikin 3,5 milyon avro yatırım ile hayata geçireceği Hendek’teki yeni AR-GE merkezi binası yatırımı ile F25 hedefleri sonrası genişleme ihtiyacını karşılamayı ve bu alanda yeni istihdamlar yaratmayı hedefliyor.