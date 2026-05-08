DASAL ve NIGUS'tan SAHA EXPO 2026'da stratejik imza

DASAL, SAHA EXPO 2026’da NIGUS ile kapsamlı bir tedarik ve teknoloji iş birliği anlaşmasına imza attı.

Taktik sahada görev yapan çok rotorlu ve bulut altı insansız hava araçları alanında uzmanlaşan DASAL Havacılık Teknolojileri, SAHA EXPO 2026 kapsamında Nijerya merkezli NIGUS International Investment Limited ile "Çerçeve Tedarik, Yerel Montaj ve Şartlı Teknoloji İş Birliği Sözleşmesi" imzaladı. Bu anlaşma, onaylı resmi son kullanıcılara yönelik stratejik sistem tedarikinin yanı sıra, ECOWAS (Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu) bölgesinde kalıcı bir savunma iş birliği altyapısının temellerini atıyor.

Sözleşme kapsamındaki tedarik paketi; sahadaki operasyonel başarısı kanıtlanmış 100.000 adet DASAL MIKON Kamikaze İHA, 200 adet DASAL FALCON R556 ve 100 adet DASAL PUHU Kargo İHA sisteminden oluşuyor.

Anlaşma, salt platform ihracatının ötesine geçerek Nijerya'da yerel savunma sanayii yeteneklerinin inşasını da kapsıyor. NIGUS’un "stratejik platform koordinatörü" olarak görev alacağı süreçte kademeli olarak hayata geçirilecek yerel montaj, sistem entegrasyonu ve kapsamlı bakım onarım revizyon (MRO) altyapısı, Nijerya silahlı kuvvetlerinin kesintisiz döngüsel lojistik desteğe ve en üst düzey harbe hazırlık seviyesine ulaşmasını sağlayacak.

"Bulut Altı Operasyonlarda Asimetrik Vurucu Güç"

DASAL Genel Müdürü Kutay Çağıl Büyüköztürk, çerçeve sözleşmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: "NIGUS ile imzaladığımız bu sözleşme, bulut altı operasyonlarda rüştünü ispatlamış sistemlerimizin asimetrik harpteki maliyet etkin vurucu gücünün uluslararası tescilidir. Taktik sahada askerin operasyonel hızını artıran kamikaze ve kargo İHA'larımızı müttefik envanterlerine katarken, Afrika'da egemen bir savunma teknolojileri ve lojistik idame üssü inşa ediyoruz. Amacımız, disiplinli bir entegrasyon ve tavizsiz teknik destek stratejisiyle Nijerya silahlı kuvvetlerinin sahadaki kuvvet çarpanı etkisini en üst seviyeye taşımaktır."

NIGUS International Investment Limited CEO’su ve İcra Kurulu Başkanı Prince Malik Ado-Ibrahim ise şu ifadeleri kullandı: "Ulusumuzun geleceğini güvence altına almak, vizyoner ortaklıklar ve teknolojik bağımsızlık gerektiriyor. DASAL ile kurduğumuz bu stratejik koordinasyon, Nijerya ve geniş ECOWAS bölgesinin modern savunma tedarikine yaklaşımında bir paradigma değişimidir. Geleneksel alımların ötesine geçerek; kademeli yerel montaj, MRO ve entegrasyon yeteneklerine odaklanıyor, böylece yüksek teknolojiye dayalı bir endüstriyel taban inşa ediyoruz. DASAL’ın çok rotorlu platformlarındaki mühendislik gücünü Nijerya topraklarına taşımak; bölgesel güvenliği ve uzun vadeli operasyonel esnekliği sağlamada atılmış stratejik bir adımdır."