'DASK'ın yanında konut sigortası da yaptırılmalı'

Risk her zaman olsa da önlemlerle kayıpların en aza indirilebileceğini söyleyen Enkar Sigorta Genel Müdürü Muhammed Ali Karakaş, “Depreme karşı en güçlü finansal önlemlerden biri de Zorunlu Deprem Sigortası. Yakın zamanda Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), yeni dönem tarifesini açıkladı. Depremde hasar gören evler için ödenecek azami teminat tutarı 320 bin TL’den 640 bin TL’ye çıkarılırken, primler de bu oranda yükseldi. Ancak Zorunlu Afet Sigortası tek başına yeterli olmamaktadır. Bizim sigortalılarımıza önerimiz DASK yaptırmanın yanında konut sigortasıyla birlikte desteklemesi. Finansal önlemlerimizi bu şekilde kuvvetlendirmiş oluruz. DASK yeniden hayata başlamak adına bize verilen bir şanstır. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” dedi.

Muhammed Ali Karakaş, konuyla ilgili olarak şu bilgileri verdi: Zorunlu Deprem Sigortası DASK, depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde karşılıyor. Her bir hasarda, sigorta bedelinin yüzde 2’si oranında tenzili muafiyet uygulanıyor. Doğal Afet Sigortaları Kurumu, hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmında sorumludur. Muafiyet uygulaması açısından, her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.

Diğer yandan konut sigortası konutlarda vatandaş olarak başınıza gelebilecek yangın, sel baskını, deprem ve hırsızlık gibi çeşitli olaylara karşı evinizi ve eşyalarınızı garanti altına almanızı sağlayan bir sistemdir. Konut sigortası isteğe göre yapılan bir sigorta türü olmakla birlikte yeni bir konut, Türkiye fiziki şartları nedeni ile deprem bölgesi olup yılda birden fazla deprem gören bir ülke niteliği taşır ve konut sigortası yaptırmayan mülk sahipleri deprem sonrası üzücü bir şekilde yıkılan evinden dolayı maddi bir kayıp yaşamış oluyor. Sigorta yaptıran bireyler ise hasara bağlı olarak maddi bir ödeme alarak kayıplarını kapatabiliyor. Konut sigortasına sahip olmak için yüksek fiyatlar ödenmesi gerekmez; aylık ödeyeceğiniz primler ile konut sigortasına sahip olabilirsiniz.

DASK ile konut sigortası karıştırılmamalı

Zorunlu deprem sigortası ile konut sigortası karıştırılmamalıdır. Zorunlu deprem sigortası diğer ismi ile DASK sadece belli başlı masraflar dışında diğer masrafları karşılamaz yani kapsama alanı çok kısıtlıdır. Konut sigortası ise isteğinize bağlı olarak evinizle ilgili her şeyi kapsama gücüne sahip bir sigorta türüdür.

Konut sigortasının kapsamı sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilir ancak genelde benzer ek teminatlar yaptırılır. Yangın tüm şirketlerin sunduğu ana teminattır. Diğer ek teminatları sıralayacak olursak eğer;

Yangın sigortası teminatı,

Hırsızlık sigortası teminatı,

Deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı,

Sel ve su baskını teminatı,

Bina içi su sistemleri teminatı,

Fırtına, dolu, duman, kar ağırlığı ve yer kayması teminatı,

Kara, deniz ve hava taşıtları çarpması teminatı,

Konutta bulunan misafirlere karşı teminat,

Enkaz kaldırma masrafları,

İkametgâh ve taşınma masrafları,

Elektronik cihaz teminatı,

Akvaryumdan su sızması teminatı,

gibi ek teminatlar ile evinizi güvenceye alabilirsiniz bu saydığımız teminatlar genel itibari ile her şirketin sunduğu ek teminatlardır. Konut sigortasının kapsama alanı görüleceği üzere çok geniş bir yelpazede olup evinizi çoğu felakete karşı koruyabilir.