Davos Zirvesi başladı, Rusya ilk kez katılmadı

Davos Zirvesi İsviçre'de başladı. WEF'ten yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin düzenlenecek özel oturumda video konferans yoluyla katılımcılara hitap edeceği belirtildi. WEF yetkilileri, Rusya'dan hiçbir yetkili ismin Forum'a davet edilmediğini belirtti. Yetkililer, uluslararası kuruluşlar ve uluslararası medyada çalışan bazı Rus vatandaşlarının ise Forum'a katılmasına engel olunmadığını kaydetti.

En son Ocak 2020'de 50'ncisi yapılan ve Davos Zirvesi olarak da bilinen Forum, Kovid-19 salgını nedeniyle üst üste iki yıl ertelenmişti ve yerine alternatif olarak çevrim içi toplantılar düzenlenmişti.

Tarihte ilk kez ocak dışında yapılan Foruma, 50 devlet lideri, 300 hükümet temsilcisi ve yaklaşık 2 bin 500 küresel iş dünyası yetkilisinin katılması bekleniyor. 26 Mayıs'ta sona erecek WEF'in bu yılki toplantısının teması ise "Dönüm noktasındaki tarih; Hükümet politikaları ve iş dünyası stratejileri" olarak belirlendi.

Türkiye'den resmi düzeyde katılımın bildirilmediği toplantıya Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis gibi isimlerin katılması bekleniyor.

Toplantıya katılması öngörülen diğer önemli isimler arasında, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de yer alıyor.

Sovyetlerin çöküşünden bu yana Ruslar ilk kez Davos'a katılmıyor

Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak Sovyetlerin çöküşünden bu yana Ruslar ilk kez Davos'da olmayacak. Zirvede bu sene Rusya ve Ukrayna savaşından dolayı Rusların Davos'taki onlarca yıllık varlığına ve nüfuzuna ani bir son vermesi açısından farklılıklar barındırıyor. Zirve küresel anlamda üçüncü ayında olan savaşla ilgili kötü durumların farkındalık oluşturması için bir grup Ukraynalı yetkilinin katılımıyla ve Başkan Volodymyr Zelenskiy tarafından video konferans yoluyla bir konuşma yapacak.

Bu sene sovyetlerin çöküşünden bu yana İsviçre'de tek bir Rus yetkilisi veya iş lideri olmayan ilk zirve olacak. Zirvede yıllık 600 bin İsviçre Frangı (615 bin dolar) maliyetle gerçekleştirilen etkinlik takviminde önemli bir rol oynayan Rus sponsorlar bu yıl stratejik ortak olmaktan çıkarıldı. 2020 yılında Davos’a katılan milyarderler arasında Ruslar çoğunluk bakımından üçüncü sırada yer alıyordu.

Putin'in 2014'te Kırım'ı ele geçirmesinin ardından Rusların Davos'taki resmi varlığı azalmakla birlikte, Rus milyarderler ve iş dünyası liderlerinin toplantıya katılımları gerçekleşmişti.