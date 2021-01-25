Davos'un gündemi "salgın sonrası yeni normal" olacak

Karantina kapsamında çevrimiçi gerçekleştirilecek Davos toplantılarında virüsün sarstığı küresel siyaset ve ekonomi ortamı ve salgın sonrası yeni normal ile ilgili tartışmalar dikkatle izlenecek.





de, toplum ve işin geleceği ise WEF’te tartışılacak diğer başlıklar olacak.

Çevrimiçi platformlar üzerinden gerçekleştirilen oturumların sadece bir gündem belirleme ve hazırlık olduğunu belirten WEF yönetimi 2021’in yaz aylarında yıllık toplantının fiziksel olarak yeniden yapılacağını belirtti. İşte 9 başlıkta öne çıkan çevrimiçi paneller...

Şi Jinping’in Biden sonrası ilk konuşması

Forumda 25 Ocak TSİ 15:00’da konuşacak olan Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Joe Biden’ın ABD Başkanlığına resmi olarak başlamasından sonra ilk defa kamuya açık bir konuşma gerçekleştirecek.

Şi Jinping’in Ocak ayı başında yazdığı bir mektup ile Starbucks’ın Eski Başkanı Howard Schultz’dan ABD-Çin ilişkilerini düzeltmek için yardım isteyerek, “Umuyorum ki Starbucks, ABD ile Çin’in ekonomik, ticari ve ikili ilişkilerinin geliştirilmesi için aktif bir çaba sarf edecek.” demişti.

Salgın sürecinden en hızlı şekilde toparlayıp 2020 yılını büyümeyle kapatan Çin’de koronavirüs vakaları yeniden yükselişe geçerken Şi’nin yapacağı konuşma da önümüzdeki dönemin sinyallerini vermesi açısından önemli olacak.

Christine Lagarde ve ekonomik toparlanma

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Goldman Sachs Group CEO’su David Solomon ve Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire gibi isimlerin konuşmacı olarak bulunduğu “Ekonomik büyümenin yeniden inşası” panelinde, salgın sürecinde rekor daralmalar yaşayan ekonomilerin tekrardan ekonomik büyüme döngüsüne nasıl gireceği ve özel sektör ile kamunun nasıl bir işbirliği içerisinde olması tartışılacak konuların başında geliyor.

Anthony Fauci ve Kovid-19 ile mücadele

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci ve Yunan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in konuşmacı olarak yer alacağı “Kovid-19 ile mücadele” panelinde hükümetlerin en etkili ve verimli önlemleri nasıl alacağı konuşulacak. Bunun yanında hükümetlerin ve işletmelerin nasıl işbirliği yaparak 1,8 milyondan fazla can kaybına neden olan Kovid-19 ile mücadele edebilecekleri tartışılacak.

Kovid-19’un nakit kullanımını azaltmasıyla birlikte merkezi dijital para birimleri üzerindeki çalışmalar artış gösteriyor ve insanların para kullanımı farklı bir boyuta eviriliyor. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de Dünya Ekonomik forumunda bu para birimlerinin düzenlenmesi ve kullanımıyla ilgili bir panelde konuşacak.

Fatih Birol ve temiz enerjiye geçiş tartışmaları

Avrupa Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson’ın da katıldığı “Temiz enerjiye geçişin hızlanması” panelinde küresel olarak ekonomik toparlanma için temiz enerjiye geçişin önemi tartışılacak. Fatih Birol’un da yer alacağı panelde hükümetlerin nasıl politikalar, uygulamalar oluşturması ve nasıl ortaklıklar kurmaları gerektiği tartışılacak.

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ve Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın konuşmacı olarak katılacağı “Sağlık ve sağlık sistemi için yeni bir kontrat” adlı panelde küresel sağlık sisteminin zayıflıkları ve bu zayıflığın giderilmesi için hükümetler ve özel sektör arasındaki işbirliği konuşulacak.

Angela Merkel ve Almanya’nın sanayi üretim performansı

Almanya Başbakanı Merkel de WEF’te salı günü TSİ 15:00’da bir konuşma gerçekleştirecek. Son dönemlerdeki karantina önlemlerine rağmen sanayi üretim göstergelerinde beklentilerin üzerinde performans gösteren Almanya ekonomisi ve forumun ana teması olan ekonomik değişimin Merkel’in konuşmasında ana başlıklar olması bekleniyor.

Yeniden karantina sürecinde olan ve zor bir 2020 geçiren Fransa’nın Başkanı Emmanuel Macron 26 Ocak TSİ 17:00’da Dünya Ekonomik Forumu’nda bir konuşma gerçekleştirerek Avrupa’nın ve Dünyanın karşı karşıya kaldığı küresel problemlere değinecek.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in salgının gölgesinde geçen yılı değerlendirmesi beklenirken Avrupa için daha sürdürülebilir bir ekonomik modelin ne olacağı ve küresel ekonomik düzen konusunda değerlendirmelerde bulunacağı düşünülüyor.