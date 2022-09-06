DeFacto, Belarus’ta 14. mağazasını açtı

DeFacto, Belarus’ta modanın kalbinin attığı en prestijli AVM’lerden biri olan Minsk Palazzo Mall’da yeni mağazasının açılışını yaptı.

Globaldeki yeni mağaza yatırımlarını hız kesmeden devam ettiren DeFacto, Belarus’taki 14. mağazasının açılışını yaptı.

2025 yılına kadar 180 ülkede faaliyet göstermeyi hedefleyen markanın yeni adresi, moda dünyasına yön veren birçok markaya ev sahipliği yapan Minsk Palazzo Mall oldu.

DeFacto’nun 913 metrekarelik yeni mağazasında, kadın & erkek, bebek & çocuk ve ev giyiminden ayakkabıya, aksesuardan iç giyime kadar geniş yelpazeye ait, en trend ürünler yer alıyor.

Yurt içi ve yurt dışında 500’ü aşkın mağazaya sahip DeFacto’nun Minsk Palazzo Mall’daki yeni adresi, modaseverlerin buluşma noktası olacak.