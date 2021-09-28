Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in acı günü

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in babası Hüsamettin Mehmet Ateş, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in babası Yüksek Elektrik Mühendisi Hüsamettin Mehmet Ateş, tedavi gördüğü hastanede bugün vefat etti.

Ateş'in cenazesi yarın Şişli Hacı Nimet Özden Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

İstanbul Teknik Üniversitesinden elektrik mühendisi olarak mezun olduktan sonra, uzun yıllar kamuda üst düzey bürokrat olarak çalışan Hüsamettin Mehmet Ateş, Kırklareli doğumluydu.

İdealist bir mühendis olan Hüsamettin Ateş, her şeyin başının eğitim olduğuna inanıyordu. Memleketi Kırklareli’nde ilkokul öncesi eğitim çağındaki çocuklara eğitim vermek için bir okul yaptırdı.

Hüsamettin Mehmet Ateş’in oğlu Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş yıllardır bankacılık sektöründe. Kızı Nilgün Ateş Çelebi ise Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuştu.