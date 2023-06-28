Deprem bölgesi için 1 milyar dolarlık finansman paketini onaylandı

Dünya Bankası depremden etkilenen bölgelerde kırsal konutların ve temel kamu hizmetlerinin yeniden tesisine yardımcı olmak için Türkiye’ye sağlanacak 1 milyar dolarlık finansmanı onayladı.

28.06.2023 12:19:030
Paylaş Tweet Paylaş
Deprem bölgesi için 1 milyar dolarlık finansman paketini onaylandı

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Deprem İyileştirme ve Yeniden İnşa Projesi"nin sağlık hizmetlerinin yeniden tesis edilmesine, hasar gören veya tahrip olan belediye altyapısının yeniden inşasına yardımcı olacağı ifade edildi.

Proje faaliyetlerinin depremden en fazla etkilenen ve yaklaşık 14 milyon insanın yaşadığı 11 ili kapsayacağı kaydedilen açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, "Dünya Bankası, depremlerin gerçekleştiği günden bu yana Türkiye’nin yanında ve afet riski yönetimi ve doğal afet sonrası yeniden inşa alanlarındaki deneyimlerini ve uzmanlık birikimini paylaşmaktadır.

Bu devasa yıkım sonrasında devam eden çabaların birkaç yıl süreceğini ve önemli miktarlarda kaynak gerektireceğini iyi biliyoruz. Bu yolculukta, Türkiye'nin yanında olacağız ve etkilenen toplulukların yeniden inşasına yardım edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Türkiye Deprem İyileştirme ve Yeniden İnşa Projesi kapsamında 1 milyar dolarlık finansmanın onaylandığı belirtilirken bunun Dünya Bankası'nın Türkiye'ye tek seferde sağladığı en büyük finansman paketi olduğu kaydedildi.

Projenin ana amaçları arasında belediye altyapısı ve sağlık hizmetlerinin yeniden tesisi ile kırsal konutların inşa ve iyileştirilmesinin de yer aldığına dikkat çekildi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Alman-Türk iş dünyası baloda buluştu

Alman-Türk iş dünyası baloda buluştu

Ülker ve Tamince ailelerinin mutlu günü

Ülker ve Tamince ailelerinin mutlu günü

Cep telefonu kredisinde yeni gelişme

Cep telefonu kredisinde yeni gelişme

Net döviz pozisyonu açığı ekimde geriledi

Net döviz pozisyonu açığı ekimde geriledi

Emeklinin zam oranı belli oldu

Emeklinin zam oranı belli oldu

Enflasyon rakamı açıklandı

Enflasyon rakamı açıklandı

Yorum Yaz