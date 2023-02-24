Deprem bölgesindeki 912 bankadan 573'ü hizmet veriyor

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, depremlerden etkilenen 11 ilde bulunan 4 bin 326 ATM'nin 3 bin 358'i çalışıyor.

24.02.2023 13:23:380
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Deprem bölgesindeki 912 bankadan 573'ü hizmet veriyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), depremlerden etkilenen 11 ilde bulunan 912 şubeden 573'ünün aktif hizmet verebildiğini, 4 bin 326 ATM'nin de 3 bin 358'inin çalıştığını bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamada, bankacılık sektörünün deprem bölgesinde hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi için çalışmalarına devam ettiği vurgulandı.

Dün itibarıyla bölgede 912 olan şubenin, 573'ünün yerinde, 146'sının uzaktan hizmet verilebildiği aktarılan açıklamada, ayrıca 4 bin 326 ATM'nin 3 bin 358'inin aktif çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, mobil şube ve geçici hizmet noktalarına ilişkin de bilgiler verilerek, şunlar ifade edildi:

"Bölgede dün itibarıyla 49 mobil şube ve 34 konteyner şube hizmet vermektedir. Bu kanalların yanı sıra 29 geçici hizmet noktasında müşterilerin talepleri karşılanmaya çalışılmaktadır. Çalışmalar sayesinde, 17-23 Şubat döneminde toplam 100 ATM, 64 şube, 6 mobil şube, 28 konteyner şube ve 13 geçici hizmet noktası daha hizmet verebilir hale getirilmiştir. Söz konusu dönemde, toplam 337 şube, 590 ATM ve 112 adet mobil/konteyner şube veya geçici hizmet noktası devreye girmiştir. Bu süreçte, koordinasyon içinde çalıştığımız ilgili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve diğer paydaşlarımıza desteklerinden ve anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz."


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