Deprem bölgesindeki ekonomik hayata OHAL düzenlemesi

Olağanüstü hal kapsamında deprem bölgesindeki ekonomik hayata ilişkin yapılan düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı.

10.03.2023 09:28:420
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Deprem bölgesindeki ekonomik hayata OHAL düzenlemesi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilan edilen olağanüstü hal kapsamında ekonomik hayata ilişkin bazı düzenlemeler yapıldı.

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından 8 Şubat'ta ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, avans ödemeleri, sanayi siciline ilişkin süreler, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları ile kooperatiflere yönelik bazı düzenlemelere gidildi.

Buna göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 11 Şubat itibarıyla kamu personeline yapılmış aylık ve ücret ödemeleri, ilgililerin depremde ölümleri halinde geri alınmayacak.

Olağanüstü hal ilan edilen illerde, Sanayi Sicili Kanunu'nun 2, 4 ve 5'inci maddelerinde belirtilen süreler, 6 Şubat'tan itibaren 3 ay durduruldu. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacak.

Söz konusu illerde, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren ve depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlardan, olağanüstü hal süresince, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarınca düzenlenecek belgeler için ücret alınmayacak.

5362 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkar odaları, birlikleri, federasyonları ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile Kooperatifler Kanunu kapsamında faaliyet gösteren kooperatif ve üst kuruluşları, 6 Şubat'tan itibaren olağanüstü hal süresince, afet bölgesindeki illerde yönetim kurulunca alınacak kararla ayni veya nakdi yardım yapabilecek.

Kararnamenin kamu personeline yapılmış avans ödemesiyle ilgili hükmü 11 Şubat, diğer hükümleri bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.


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