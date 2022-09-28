Deprem riskli binalarda, tasarım gözetmenliği hizmeti kuralı

Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik uyarınca yüksek deprem riskli bölgelerde yüksekliği 70 metreyi, düşük riskli bölgelerde ise 105 metreyi geçen binalar için ve bazı zemin ve güçlendirme işlerinde yapı sahibi tarafından tasarım gözetmenliği hizmeti alınacak.

Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle ileri tasarım yöntemleri ve teknolojileri gerektiren, özellik arz eden binaların tasarım gözetimi ve kontrolü hizmetleri ile bu hizmeti yerine getireceklerin eğitim koşulları, mesleki yeterlilik ve bunların belgelendirilmesine dair usul ve esaslar belirlendi.

Tasarım gözetimi ve kontrolü hizmeti, Bakanlıktan aldığı tasarım gözetmenliği belgesi ile çalışan ve akademik eğitim, proje tasarımı veya proje danışmanlığı işi ile uğraşan ilgili meslek mensupları tarafından yerine getirilecek.

Deprem riskli bölgelerdeki 70 metreden yüksek binalarda tasarım gözetmenliği hizmeti

Yönetmeliğe göre tasarım gözetmenleri, "mesleki ve uzmanlık alanında tecrübe", "akademik çalışma", "mesleki yayın" ve "mesleki yetkinlik" kriterlerine göre değerlendirilerek belgelendirilecek.

Uygulamayla, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre yüksek deprem riskli bölgelerde yüksekliği 70 metreyi, düşük riskli bölgelerde ise 105 metreyi geçen ve özel izolatör teçhizatı kullanılan deprem yalıtımlı binalar için, ayrıca bazı zemin ve güçlendirme işlerinde yapı sahibi tarafından tasarım gözetmenliği hizmeti alınacak.

Yönetmelikle, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında yapı yüksekliği 51,50 metreyi veya yapı inşaat alanı 50 bin metrekareyi geçen binalarda da projenin başlangıcından itibaren yapı sahibi tarafından tasarım gözetmenliği hizmeti alınması şartı getirildi. Uygulamaya konutlarda 2025 yılından, diğer yapılarda ise 2024 yılından itibaren başlanacak.

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, Türkiye'deki kentsel dönüşüm ve sağlık tesisi yatırımları özellikle yüksek yapı ve deprem yalıtımlı yapıların yaygınlaşmasını beraberinde getirdi.

Bu tür yapılar, deprem ve yangına yönelik mühendislik hesapları ve yapım teknolojileri ile yüksek maliyetli yatırım niteliğinde olmaları dolayısıyla özellik arz eden binalar arasında bulunuyor.

İmar Kanunu'nda 14 Şubat 2020'de yapılan değişiklikle, özellik arz eden binaların tasarımının, bilgi ve tecrübe sahibi ehliyetli meslek mensuplarının gözetiminde yapılması kuralı getirildi.