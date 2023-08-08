Deprem sigortasında yeni dönem

Depremin ortaya çıkardığı gerçeklerden biri de ülkemizde konutların sadece yüzde 50'sinin DASK poliçesine sahip olduğu, özel konut poliçesi yaptırma oranının ise çok daha düşük olduğu idi.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinde 1.5 milyondan fazla konut zarar gördü. Depremin ortaya çıkardığı gerçeklerden biri de ülkemizde konutların sadece yüzde 50 sinin DASK poliçesine sahip olduğu, özel konut poliçesi yaptırma oranının ise çok daha düşük olduğu idi.

Mevcut DASK poliçelerinde de bazı vatandaşların daha az prim ödeme uğruna, konut metrekarelerini eksik gösterdikleri ortaya çıktı. Konut metrekarelerinin düşük gösterilmesi ve teminat limiti artırılmış olmasına rağmen bundan yararlanılmaması deprem sonrası alınan tazminat tutarını olumsuz yönde etkiledi.

Depremin vatandaşlara gösterdiği bir diğer konu ise DASK poliçesinin tek başına yeterli olmayacağı idi. Doğan Sigorta Brokerlik CEO su Selcen Gür, ‘DASK poliçesi konutlar için mecburi, ancak tek başına yeterli değil. DASK’ın yanında mutlaka özel konut poliçesi yaptırmamız gerekiyor. DASK’ın ödeyeceği hasar rakamı maksimum 640 bin TL olduğu için bunu aşan kısmın özel konut poliçesi ile teminata alınması gerekiyor.’ dedi.

Öte yandan DASK poliçesinin konuttaki eşyalara gelen zararları kapsamadığının da altını çizen Gür 1 Ağustos itibariyle deprem sigortalarında uygulanacak değişiklikleri anlattı: ‘Bundan böyle konutlarda deprem teminatı verilirken betonarme birim metrekare fiyatları 12 bin liradan az olmayacak. Bununla birlikte teminatlar enflasyona endeksli olacak ve bu artışlar konut poliçesinde belirtilecek.’

Bugüne değin konut poliçelerindeki bedelin, sigorta şirketinin belirlediği metrekare birim fiyatı ile konutun metrekaresinin çarpımı sonucu oluştuğunun altını çizen Gür, bundan böyle bu bedellerin alt limitleri olacağını ve enflasyon etkisinin göz ardı edilmeyeceğini belirtti.

Yeni dönemde zorunlu DASK kapsamına giren konutlar için DASK poliçesi olmadan konut poliçesi kesilemeyeceğini de aktaran Selcen Gür, ‘Konutlara önce DASK poliçesi kesilecek. DASK’ın üzerine çıkan bedel için konut poliçesi ile deprem teminatı verilecek.’ dedi ve yeni düzenlemeye göre işyerleri ve sanayii işletmelerinin deprem sigortalarında değişiklikler olacağının ve burada da alt limitler belirleneceğinin bilgisini verdi.







