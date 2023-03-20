Depremde can kaybı 50 bini aştı

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96’ya yükseldiğini açıkladı.

20.03.2023 16:36:590
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Depremde can kaybı 50 bini aştı

Türkiye'de 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerindeki can kaybı hakkında açıklama yapıldı.

AFAD Başkanı Sezer, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olduğunu bildirdi.

Depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısının da 298'e yükseldiği kaydedildi.

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