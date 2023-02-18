Depremlerde son durum: Can kaybı 39 bini aştı

İçişleri Bakanı Soylu 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 39 bin 672 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Türkiye'nin 11 ilinde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı artıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremlerde şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Soylu, dün akşam katıldığı TV canlı yayınında, depremin ilk saatlerinden itibaren birçok bakan, kamu görevlisi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve gönüllülerle bölgede bulunduklarını, yaraları sarabilmek için hep birlikte mücadele ettiklerini anlattı. Depremden etkilenen yerlerde arama kurtarma yapılan bina sayısının 20 binin üzerinde olduğunu ifade eden Soylu, "Şu ana kadar 39 bin 672 vatandaş yaşamını yitirdi." dedi. Soylu, arama kurtarma çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığını bildirdi.

Depremin ilk günü

Depremin hemen ardından yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren Soylu, 6 Şubat sabahı 08.15 gibi Kahramanmaraş Havalimanı'na iniş yapmaya çalıştıklarını ancak şartları zorlayarak Gaziantep Havalimanına inebildiklerini anlattı.

Soylu, Gaziantep'ten görev alanlarımıza devam ettiklerini belirterek, "Kahramanmaraş'ta saat 09.15'de ilk gördüğüm tablo, Allah böyle bir felaketi kimseye yaşatmasın, Trabzon Caddesi'ydi. İnsanlar yardım istiyordu, o esnada depremin büyüklüğünün ne olduğunu hepimiz gördük."

Hava köprüsü kuruldu

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada da Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından toplam 4 bin 734 artçı meydana geldiği belirtilerek, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 264 bin 389 personel ile 12 bin 600 araç ve iş makinesinin görev yaptığı kaydedildi.

Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulduğu bilgisine de yer verildi. Açıklamada Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü´ne bağlı 121 helikopter ve 78 uçağın görev yaptığı ve bugüne kadar toplam 7 bin 940 sorti gerçekleştirildiği ifade edildi.

Oktay: Deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetleri sürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay deprem bölgesinde arama-kurtarma faaliyetinin durdurulduğu iddiasına ilişkin “Böyle bir şey söz konusu değildir, olmasına da asla müsaade etmeyiz." yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD'da açıklama yaptı. Oktay deprem bölgesinde arama-kurtarma faaliyetinin durdurulduğu iddiasını yalanladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü enkaz sayısının 200’ün altına düştüğünü söyledi.

Hasar tespit çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirten Oktay “11 ilde tamamında sahadalar. Şimdi Sivas Gürün de var çalışma sahamızda. Çok yoğun bir çalışma sürdürülüyor. Şu anda 597 bin 594 binanın tespiti tamamlanmış durumda. Bu binalarda 2 milyon 576 917 daire bulunmaktadır. Bunlardan 75 bin 717 bina ya yıkılmış veya acil yıkılacak veya ağır hasarlı durumda. Az hasarlı ve hasarsız bina sayımız daire olarak yaklaşık 1 milyon 900 bin civarında. Bunları teknik ekiplerimizin yönlendirmeleri doğrultusunda yavaş yavaş binalara dönülebilecektir.

Geçici barınma kısmına ağırlık veriyoruz. Tahliye süreci devam ediyor. 375 bin kişi tahliye edilmiş durumda. Çalışmalarımız afetzedelerin gittiği il ve ilçelerde de yoğunlaşmış durumda. Salgın hastalıkla ilgili konu sürekli gündemimizde olan bir husus. Sağlık Bakanlığımız çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Gerek aşılama çalışmalarını yürütüyor. Çadırkentlerin kurulduğu yerlerde Sağlık Bakanlığımızın bu çadırkentler ve konteynır kentlere ulaşma kararı aldık. Oralarda sağlık merkezleri oluşturulacak“ açıklamasını yaptı.