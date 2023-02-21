Depremlerde son durum: Can kaybı 42 bini aştı...

Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 42 bini aştı.

Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kaybı sayısı 42 bin 310'a yükseldi.

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.

7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi.

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir sarsıntı daha meydana geldi.

Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 6 bin 414 artçı deprem meydana geldi.

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 42 bin 310 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 448 bin 018 depremzedenin tahliye edildiği belirtildi.



