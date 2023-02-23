Depremlerde son durum: Can kaybı 43 bin 556'ya yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 43 bin 556'ya yükseldi. TRT Haber canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 43 bin 556 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Soylu "Bu depremde, son vefat sayımız 43 bin 556. Bu az bir rakam değil. Her bir insanımızın kendine ait bir değeri, yaşanmışlığı vardır. Ve biz bu insanlara, vefat eden vatandaşlarımıza karşı da sorumluyuz. Bu travma ancak büyük bir birlik ve beraberlikle atlatılır. Bu işin içinde daha güçlü bir şekilde çıkacağız" diye konuştu.