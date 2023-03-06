Depremlerde son durum: Can kayıpları 45 bin 968'e yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugüne kadar enkazlarda, hastanelerde hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 968'e yükseldiğini, bunlardan 4 bin 267 kişinin ise Suriyeli olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay'da açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremlerde şimdiye kadar 45 bin 968 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Bakan Soylu, "Allah rahmet eylesin, bunların içerisinde 4 bin 267 kişi Suriyeli kardeşlerimiz" ifadelerini kullandı.

Soylu, Hatay'da su sıkıntısı yaşandığı iddialarına ilişkin de "Sadece birtakım siyasi saiklerle, burada görev yapan arkadaşlarımın moralini bozabilmek için çaba ortaya koyulduğu ortadadır. Sadece bugün Hatay'a verilen ambalajlı su 1 milyon 200 bin adet" dedi. Bakan Soylu, dezenformasyonla ilgili tespit edilen 1090 hesap yöneticisinden 613'ü hakkında işlem yapıldığını, 151 kişinin gözaltına alındığını, 29'unun tutuklandığını açıkladı.

Sadece Hatay'da 233 sivil toplum kuruluşu görev yaptı

Sadece Hatay'da 233 sivil toplum kuruluşunun görev yaptığını aktaran Soylu, bunun 23'ünün uluslararası sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi. Yardım kuruluşlarının koordinasyon süreci, her birinin yönetilmesini, ilgili taleplerinin karşılanması ve bulundukları yerlerde hizmetlerini aksamadan yürütülmesinin de başka bir anlayışı ortaya koyduğunu anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Yerküre'nin en büyük depremlerinden ve 400 kilometrelik bir yırtıktan bahsediyoruz. Elbette ki bu bizim açımızdan önemli bir sonuç doğurdu. Büyük acılar ve büyük zaferler milletleri birleştirir. Milletimiz bu büyük acı karşısında büyük bir birliktelik gerçekleştirdi. Allah razı olsun. Bu acının onarılması için herkes seferber oldu ve bu seferberlik ülkemizin her noktasında devam ediyor. Şu ana kadar toplam 13 bin 72 artçı sarsıntı meydana geldi. Yine aldığımız bilgiler çerçevesinde bu çok olağan bir iş değil. Yani bu da aslında depremin art arda gelmesi kadar olağan dışı bir süreç. Bunu da beraber yaşıyoruz."

332 çadırkent kuruldu

Acil yıkılacak binalarda vatandaşları çağırdıklarını aktaran Soylu, sürecin itinalı şekilde devam ettiğini tüm deprem bölgesinden 332 çadır kent alanı oluşturulduğu bilgisini verdi. Toplam 1,5 milyon afetzedenin çadırda konaklandığını aktaran Soylu, "Toplam 209, 10 ilde konteyner alanı oluşturuldu. Hatay'da 21 bin 895 konteyner planlandı. Orta hasarlı, ağır hasarlı, evi yıkık, acil yıkılacak olan ev sahipliği ve kiracılara yerleşebilecekler, ayrıca kira ve taşınma paraları da yatırılmaktadır. Hatay'da 2 bin 482 tuvalet, 1281 duş konteyner, 400'e yakın çamaşır makinası çadır kentlere kurulmuştur. Bir taraftan barınma ihtiyacını gideriyoruz, bir taraftan da halk sağlığıyla ilgili en ince tedbirlerini almaya devam ediyor arkadaşlarımız. Özellikle 10 bini aşkın bütün bölgede tuvalet, ki bunların temizliğine teker teker dikkat edilmektedir. Hijyen ve temizlik bizim en temel önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

Tespit edilen tahliye sayısı 2 milyon 141 bin

Hatay'da okulların bir bölümünün halkın barınması ve ihtiyacı için açık olduğunu söyleyen Soylu, "Hatay'da yaklaşık 35 bin kişi barınmaktadır okullarda. Afet bölgelerinde çadır, konteynerlerde 1 milyon 657 bin kişi barınmaktadır. Özellikle köylerdeki nüfus artmıştır. Defne'nin köylerindeki nüfuslar bazen 2, bazen 3 katına çıkmıştır. Yine tüm deprem bölgesinde toplam 860 bin 375 kişi tahliye edilmiştir. Tahliye stratejisi de doğru bir stratejiydi. Gerek Ankara gerek sahil kenarındaki oteller, valilerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, kamu kuruluşları ve vatandaşlarımız çok ciddi ev sahipliği yapmışlardır ve devam ettirmektedirler. Tespit edilen tahliye sayısı 2 milyon 141 bin" dedi.

İçme suyu ambalajlı sularla sağlanıyor

Şebeke sularının günlük ihtiyaçlarda kullanıldığını belirten Soylu, "Sağlık Bakanlığımız, il sağlık müdürlüklerimiz, belediyeler ve kaymakamlıklarımızla her gün takip edilmektedir. İçme suyu ihtiyacında bölgeye sevk edilen ambalajlı içme sularla sağlanmıştır. Sadece bugün ambalajlı içme suyu 1 milyon 200 bin adettir" diye konuştu.