Derbiyi kazanan Fenerbahçe, borsada da güldürdü

Fenerbahçe'nin dünkü Galatasaray galibiyetinin ardından Borsa İstanbul'daki hisseleri, haftaya yüzde 8 yükselişle başladı.

22.11.2021 10:41:000
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Derbiyi kazanan Fenerbahçe, borsada da güldürdü

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki karşılaşmaların sonuçları Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senedi fiyatlarını da etkiledi.

Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe'nin hisse fiyatı haftaya yüzde 8 artışla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 7 yükselişle 32,14 liradan işlem görürken, Galatasaray hisseleri yüzde 5,8 düşüşle 4,05 lira seviyesinde bulunuyor.

Hafta sonu Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilen Beşiktaş'ın hisse fiyatı da yüzde 6 değer kaybederken, bugün Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor hisselerinin fiyatı yüzde 3,3 primle 8,87'den işlem görüyor.

Hafta sonu oynanan maçların ardından Trabzonspor 1 maç eksiğine rağmen 30 puanla Süper Lig'de liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 23 puanla beşinci, Galatasaray 21 puanla sekizinci ve Beşiktaş 20 puanla dokuzuncu sırada bulunuyor.

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