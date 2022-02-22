Deri sektörü Rusya’ya katma değerli ihracatı artıracak

2022 yılına 2 milyar doların üzerinde ihracat hedefiyle başlayan deri ve deri mamulleri sektörü yeni dönemde de bu hedefe yönelik çalışmalarına devam ediyor. Üretim ve istihdam odaklı çalışan sektör, Rusya’da düzenlenen CPM Fuarı’na 25 firma ile katılım gösterdi. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen, Rusya’nın sektör için önemli bir pazar olduğunu, fuarın da bölgeye yapılan ihracatı daha da artırmak adına önem taşıdığını vurguladı. TDKD Başkan Vekili Serdar Yavuz da fuarda sürekliliğin çok önemli olduğunu söyledi.

"HEDEF RUSYA’YA 200 MİLYON DOLARIN ÜSTÜNDE İHRACAT"

Sektörü ve fuarı değerlendirmeye devam eden Gürkan Gözmen, “25 firmamız ile Rusya’daki sektörün en önemli fuarlarından biri olan CPM’e katılım sağladık. Fuar pandemi sonrası eski günlerine dönmeye başladı. Deri ve deri mamulleri sektörü olarak 2021 yılında Rusya’ya 137 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu dönemde Rusya’ya ihracatta yüzde 34,8 oranında artış yakaladık. 2022 hedefimiz ise 200 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirmek. CPM ve Antalya’da düzenlediğimiz Leather & Fur Fashion etkinliğimiz Rusya’ya olan ihracatımızın gelişmesinde büyük bir öneme sahip. Bu sene sektörümüzün büyük destekleri ile düzenlenmeye başlayan IFCO Fuarı’nın da sektöre büyük katkıda bulunacağına inanıyoruz. Sektör olarak en büyük pazarımız Rusya sonrasında ise Amerika geliyor. Rusya’da deri sektöründe yüzde 20 pazar payımız var. Amerika ise bu sene en fazla artış yakaladığımız pazarlardan biri.” ifadelerini kullandı.

Gözmen sektör olarak 2022 yılının sonunda 2 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini de açıkladı. Gözmen ayrıca şunları söyledi: “Deride dünyada rakibimiz olduğunu düşünmüyorum. Bu yılı geçen seneye göre daha iyi kapatacağız. İstediğimiz adetler olmadığı için daha katma değerli ürünler satmaya çalışıyoruz. Daha çok koleksiyona önem veriyoruz.

Türkiye’nin tabakhane, baskı olarak çok büyük avantajı var. Bunu ne Ruslar ne İtalyanlar yapabiliyor. Ayrıca trendler en çok deride değişiyor. Tüketimi az olan ve dayanıklı olan bir ürün olduğu için sürekli yenilikler yapmamız gerekiyor.”

HER SENE BU FUARDA OLMALIYIZ

Rusya’da düzenlenen fuarda konuşan TDKD Başkan Vekili Serdar Yavuz, “Fuarcılık istikrar isteyen bir iş. Her sezonda, her fuarda burada olmamız gerekiyor. Deri ve deri mamulleri sektöründe talep iyi ama her şeyden çok çabuk etkilenen bir sektör. Pandemiden yeni çıkmaya çalışırken Ukrayna-Rusya olayları oldu. Bu alışverişi direkt kesiyor. Sokakta hissedilmiyor ama ticarette direkt hissediliyor.” dedi.

Yavuz ayrıca sosyal medyadan deri satışının çok fazla artığını belirterek şunları söyledi: “Bu durum özellikle Çin’de ve Kore’de çok patladı. Influencerlar sadece giyip göstermiyor, anlatıyorlar. İnsanlar da firmanın videolarını izleyip ikna olup, sipariş veriyorlar. Eskiden aynı şehirde birbiriyle rekabet eden müşterilerle sorun yaşıyorduk. Şimdi bütün Rusya, Ukrayna ve Kazakistan birbirine rakip oldu. Online olduğu için artık müşteri Kazakistan’dan da Rusya’dan da alışveriş yapabiliyor. AVM’lerde en ufak metrekaresi olan müşterilerimiz instagram’daki reels videoları sayesinde en fazla ürün satan müşterilerimiz oldu.

Rusya e-ticarette oldukça aktif. Türk dericiler bu noktada çok fazla dahil olmak istemiyor.“