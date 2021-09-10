Deutsche Bank: TCMB'nin çekirdek enflasyon lüksü yok

Deutsche Bank, çekirdek enflasyonun Türkiye'de hanehalkı için iyi bir gösterge olmadığını ve TCMB'nin çekirdek enflasyon hedeflemesi yapacak bir lükse sahip olmadığını söyledi.

Bloomberght'de yer alan habere göre, Deutsche Bank yayımladığı bir araştırma raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın söylem değişikliğinin yerel varlıklar için negatif olduğunu ve Merkez Bankası’nın çekirdek enflasyon hedeflemesi yapacak bir lükse sahip olmadığını söyledi.

Çekirdek enflasyonun Türkiye’de hanehalkı için iyi bir gösterge olmadığını belirten Deutsche Bank, çekirdek enflasyonun tüketici enflasyonu sepetindeki ağırlığının sadece yüzde 56,2 olduğunu vurguladı.

Enflasyon beklentilerinin de artmaya devam edeceğini belirten banka, beklenti artışında BOTAŞ’ın ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı zamların etkili olacağını ifade etti.

Son dönemlerde Döviz mevduatlarında yaşanan artışın büyük bir kısmının ihracat ve turizmden gelmesine rağmen dolarizasyonun arttığına dikkat çeken Deutsche Bank, fiyat baskısı ve TL’nin değer kaybetmesinin dolarizasyonu artırma riski bulunduğunu dile getirdi.

Kredi büyümesinin yeniden hızlandığını vurgulayan banka, TCMB’nin makroihtiyati önlemler üzerinde çalıştığını belirtmesinin önemli olduğunu ve bu önlemler uygulandığı takdirde fiyat baskısının azalacağını söyledi.