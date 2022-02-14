Deutsche Telekom marka değerini yükseltti

Deutsche Telekom Brand Finance Global 500’e göre dünyanın en değerli markalarından biri.

Deutsche Telekom, mevcut marka değeriyle, telekomünikasyon sektöründeki en başarılı küresel oyuncular arasındaki yerini daha da güçlendirdi. Deutsche Telekom, bir önceki yıl 51,1 milyar ABD doları olan marka değerini, yüzde 18'lik bir artışla 60,2 milyar ABD dolarına yükselterek yeni bir rekora imza attı. Değerdeki bu yükseliş, Deutsche Telekom’u Brand Finance Global 500 listesinde, dünyanın en değerli markaları arasında ikinci sıraya yükselmesini sağladı.

Deutsche Telekom Markası Dünyanın İlk 20'si Arasında

Brand Finance uzmanları, Deutsche Telekom'u Avrupa'nın açık ara en değerli telekomünikasyon markası olarak listeliyor. Araştırmaya göre Deutsche Telekom Grup, dünyanın telekom şirketleri arasında Verizon'un arkasında ve AT&T ve China Mobile'ın önünde ikinci sıraya yükseldi. Ayrıca dünyanın önde gelen Alman şirketleri arasında Mercedes-Benz'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Dünyanın en değerli markası Apple, Amazon ve Google'ı geride bırakıyor. Uzmanlar, genel sıralamada Deutsche Telekom'u 17. sıraya koydu.

Deutsche Telekom Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamasında “Markanın Türkiye’deki temsilcisi olarak Brand Finance Global 500 listesinde ikinci sıraya yükselmiş olmaktan gurur duyuyorum. Bu değerli markanın rüzgarını arkamıza alarak son iki yılda yıllık %25’lik bir artışla önemli bir büyüme yakaladık. Türkiye’nin en değerli kurumlarına Deutsche Telekom teknoloji çözümlerimizi sunuyoruz. Türkiye’de 5G mobil teknolojilerinin kullanılmaya başlamasıyla, iş ortaklarımızla çok daha büyük projelere imza atmaya hazırlanıyoruz” dedi.

Brand Finance her yıl dünyanın en değerli markalarını belirliyor. İngiliz danışmanlık şirketi, Deutsche Telekom'un marka değerindeki bu önemli artışı, olumlu ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlıyor. Bu artış, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başarılı iş akışının ve yüksek müşteri büyümesinin katkısı ile gerçekleşti. Buna ek olarak, Deutsche Telekom Grup, ağ kalitesine, dijital teknolojilere ve müşteri hizmetlerine yapılan sürdürülebilir yatırımlarla ve markaya kattığı dinamizmle daha yukarıda değerlendirildi. Deutsche Telekom ayrıca 5G mobil teknolojisinin ve fiber optik ağlarının kullanıma sunulmasındaki hızlı ilerlemesi sayesinde yeni gelir beklentileri geliştirmeye hazırlanıyor.

Brand Finance Küresel 500 Hakkında

Brand Finance, dünyanın en değerli markalarının ABD doları cinsinden marka değerine göre sıralamasını derliyor. Marka değerine ek olarak, 500 markanın her birine bir marka derecesi atanıyor. Kredi notuna göre modellenen bu değer, bir markanın rakiplerine kıyasla güçlü yanlarının, risklerinin ve potansiyellerinin bir ölçütünü temsil ediyor.