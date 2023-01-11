Devre kesici çalışan hisselerde açığa satışa otomatik yukarı adım

Borsa İstanbul, devre kesici uygulamasına açığa satış işlemlerinde "yukarı adım kuralı" özelliğinin de eklenmesine karar verdi.

11.01.2023 09:25:140
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Devre kesici çalışan hisselerde açığa satışa otomatik yukarı adım

Borsada, devre kesici sisteminin çalıştığı hisselerde "yukarı adım kuralı" da uygulanacak .Borsa İstanbul, gün içerisinde devre kesici sisteminin çalıştığı ve açığa satış yapılabilen hisselerde, gün sonuna kadar açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanacağını bildirdi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, pay piyasasının işleyişine ilişkin değişiklikler duyuruldu. Açıklamada, "Gün içerisinde devre kesici uygulaması başlayan ve açığa satış yapılabilen işlem sıralarında seans sonuna kadar geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı otomatik olarak uygulanacaktır" ifadeleri yer aldı.

Değişiklikle beraber Pay Piyasası Prosedürü'nün güncellenerek Borsa İstanbul internet sayfasına eklendiği belirtilen açıklamada, yapılan düzenlemelerin bugün itibarıyla yürürlüğe gireceği kaydedildi. Borsa İstanbul'da halen sadece BIST 50 endeksine dahil hisselerde açığa satış işlemi gerçekleştirilebiliyor. Pay piyasalarında devre kesici sistemi, ilgili payda aşırı değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.

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