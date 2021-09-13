DHL’den 7 milyar euroluk yatırım

Lojistik devi Deutsche Post DHL, şirketin karbondan arındırma ve çevresel sürdürülebilirlik alanında önemli bir adımı temsil eden Sürdürülebilirlik Yol Haritasının lansmanını gerçekleştirdi. Yeni planın ana hedefi ise; iddialı iklim hedefleri sunmak.

Sürdürülebilir Bir Tedarik Zinciri İçin 7 Milyar Euro Yatırım

DHL, yeni taahhütlerinin bir parçası olarak; alternatif havacılık yakıtlarına, sıfır emisyonlu elektrikli araçların genişletilmesine ve iklim açısından nötr binalara odaklanarak CO2 emisyonlarını azaltmaya yönelik tedbirlerde önümüzdeki on yıl içinde işletme giderleri ve sermaye giderlerine 7 milyar Euro'luk yatırım yapmayı taahhüt ediyor.

2017 yılında DHL, net sıfır sera gazı (GHG) emisyonu hedefi belirleyen ilk küresel lojistik şirketi olmuştu. Yeni yol haritası kapsamında şirket, Paris İklim Anlaşması uyarınca 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını azaltmak için Bilime Dayalı Hedefler girişimi (SBTi) ile yeni geçici hedefler taahhüt ediyor. DHL, yeni önlemler olmadan yaratılacak olan 46 milyon tona kıyasla, Grup CO2 emisyonlarını 2030 yılına kadar 29 milyon tonla sınırlamayı taahhüt etti.

2030 Yılına Kadar Küresel Teslimat Araçlarının % 60’ı Elektrikli Olacak

Şirket, bu hedeflere ulaşmaya çalışırken izleyeceği çeşitli girişimleri özetledi. DHL, daha kısa rotalarda ve son millerde büyük ölçüde elektrifikasyona odaklanacak ve 2030 yılına kadar son mil için küresel teslimat araçlarının %60'ının elektrikle çalıştırılmasını planlayacak. Elektrifikasyonun henüz bir seçenek olmadığı daha uzun rotalarda şirket, havacılık ve hat taşımacılığındaki yakıt gereksinimlerinin en az %30'unun sürdürülebilir yakıtlarla karşılanmasını istiyor.

DHL ayrıca, kadın yöneticilerin oranını bugün %23,2'den 2025'e kadar %30'a çıkarmak için yeni bir çeşitlilik hedefi de dahil olmak üzere, yeni yol haritası kapsamında iddialı sosyal ve yönetimsel sürdürülebilirlik hedeflerini ortaya koyuyor. DHL, Sürdürülebilirlik kriterlerine daha yakın uyum sağlamak için Tedarikçilere Yönelik Davranış Kurallarını güncellediğini de belirtti.

DSC Türkiye ve Orta Doğu CEO’su Orkun Saruhanoğlu: “2022 yılı sonuna kadar 150 Milyon TL yatırım yapmayı hedefliyoruz.”

Küresel bir markanın parçası olan DHL Supply Chain Türkiye olarak üzerlerine düşen tüm görevleri yerine getirmeye hazır olduklarını sözlerine ekleyen DSC Türkiye ve Orta Doğu CEO’su Orkun Saruhanoğlu, bu yolda atacakları adımlara da değindi. “Yeni depo ve araç yatırımlarının yanı sıra sürdürülebilir projelere de odaklanacağız. Türkiye’de 2022 yılı sonuna kadar 150 Milyon TL tutarında bir yatırım yapma hedefimiz bulunuyor. Bu yatırımların tamamı ise doğa dostu çözümlerle olacak. Karbon salınımını düşürüp daha az enerji tüketen ürünlere verdiğimiz öncelikle daha sürdürülebilir bir tedarik zinciri yönetimi için hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. “