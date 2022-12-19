Digital Culture Ideathon Fikir Atölyesi yapıldı

11 ekip ve 52 yarışmacı ile gerçekleşen etkinlikte girişimciler 36 saat boyunca Dijital Kültürel Girişimcilik İş Modeli Geliştirme ve Sunum Eğitimlerine katılarak fikirlerini geliştirdiler.

Fikir Atölyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma Merkezi ve TOBB Kreatif Endüstriler Meclisi iş birliği ile Bilkent CYBERPARK tarafından Ankara Teknoloji Köprüsü Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirildi.

11 ekip ve 52 yarışmacının katılımı ile gerçekleşen etkinlikte girişimciler 36 saat boyunca, Dijital Kültürel Girişimcilik İş Modeli Geliştirme ve Sunum Eğitimlerine katılıp sektör uzmanlarıyla birebir mentorluk görüşmeleri gerçekleştirerek fikirlerini geliştirdiler.

Ideathon girişimcileri geliştirdikleri fikirlerini sunum haline getirebilmek için aralıksız olarak çalışmalarına devam etti. Sunumlarını hazır hale getiren girişimcilerimizi jüri değerlendirmesi öncesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş girişimcilerle bir araya geldi.

Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin, Bilkent CYBERPARK Girişimcilik, İş Birliği ve Teknoloji Transfer Birimi Müdürü Nihal Yazgan, Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden Erman M. Demir ve Fonbulucu Girişimcilik İlişkileri Direktörü Enis Erdem Yurdatapan’ın bulunduğu Jüri Değerlendirme Komisyonu’na sunumlarını gerçekleştirdi.

Jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren ekiplere ödüllerini Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Gökhan Özcan takdim etti. Bu kapsamda, birincilik ödülü olan 15.000 TL ve ofis desteği ödülünün sahibi Okuma Adası ekibi oldu. Physis Corp ekibi ikinci olma başarısı elde ederek 10.000 TL ve ofis desteği ödülünü kazandı. Üçüncü olan Marco Games ekibi ise 5.000 TL ve dikey mentorluk desteği ödülünün sahibi oldu.

Jüriler arasında yer alan Fonbulucu tarafından seçilen Rak Games, Physis Corp ve Crearchio isimli ekiplerimiz, yatırım turuna çıkmak için ön görüşmelere davet edildi. Ön görüşmeler sonucunda uygun bulunan ekiplere Fonbulucu tarafından ilk yatırım sağlanacak.