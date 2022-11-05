Dijital rekabette avantaj kazanmak yüksek maliyetli olmak zorunda değil

İş dünyasında dijital rekabet artık inkar edilemez bir gerçek. Ancak bu rekabette avantaj kazanmak için yapacağınız yatırımlarda yüksek maliyetlere katlanmak zorunda değilsiniz.

“Sanal makineler” ile şirketinizin ihtiyacı olan bazı bulut çözümlerinde maliyeti çok düşürmek mümkün. Peki nasıl?

Bulut teknolojisi ve bu teknoloji sisteminin içinde çalışan uygulamalar, şirketlere büyük avantajlar sağlıyor. Pratik olarak dijitalleşmenin şirketler için maliyetini çok aşağı çeken bulut teknolojisini iş süreçlerine entegre ederken sanal makineler kullanmak da daha büyük maliyet avantajı kazandırabiliyor. HPE Türkiye GreenLake Çözüm Mimarı Can Birlik, günlük 1 kahve fiyatına sunulan HPE Sanal Makine Hizmeti ile ihtiyaç duyulan altyapıya rahatlıkla ulaşılabileceğini ve yüksek maliyetlerden nasıl tasarruf edilebileceğini şöyle anlatıyor:

Buluta dayalı teknolojiler, tıpkı yıllar önce bulutun atası olan sanallaştırmanın yaptığı gibi BT alanında büyük atılımların yolunu açıyor. Bulut sayesinde BT kaynaklarını hizmet olarak sunmanın getirdiği esneklik ve ticari fayda, alışkanlıklarımızı kökünden değiştiriyor. Bu yolla işlerin kolaylaşması, VMware vSAN gibi çözümlerinde dünya genelinde büyük ilgi görmesine ve yaygınlaşmasına neden oldu.

VMware vSAN, X86 sunuculardaki bilgi işlem kaynaklarını, disk alanını ve ağ depolamasını bir araya getirip konsolide eden, tüm sistemin tanıdık VMware vCenter arayüzü üzerinden kolayca ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayan bir yapı. Birçok işletmede SAN FC aracılığıyla birbirine bağlı sunucuların oluşturduğu standart BT altyapılarının yerini alan, güçlü ve ölçeklenebilir bir çözümü simgeliyor. Bu yaklaşım, özellikle şirketin şubelerinde yer alan küçük ölçekli sistemleri kurgularken veya yönetim gibi nedenlerle BT ortamının bir bölümünün geri kalanından ayrılması gereken durumlarda ideal bir çözüm ortaya koymak için tasarlandı.

Bu esnek çözüm sayesinde hem hibrit hem flaş disk konfigürasyonları için kolay destek imkanı sunuyoruz. Üstelik yakın zaman öncesine kadar sadece kurumsal sınıftaki dizilerde kullanılabilen tekilleştirme ve sıkıştırma yeteneklerini de müşterilerimize sunabiliyoruz.

VMware vSAN, sahip olduğu bu özelliklerle her türden sanal makine için mükemmel bir tercih olarak öne çıkıyor.

Basit ve Güvenli

VMware vSAN, verilerin yazılım tarafından korunduğu son derece güvenilir bir yapıya sahip. Bunun için biri önbellek, diğerleri depolama için kullanılan sekiz adede kadar diskten oluşan disk grupları oluşturuyor ve her sunucuda beş ayrı disk grubu yer alabiliyor. Veri güvenliği disk grubu düzeyinde değil, kümeye dahil olan sunucular arasında uygulanıyor.

Koruma seviyesi, her bir sanal makine başına tolere edilebilecek disk grubu hatalarının sayısına bağlı olarak belirleniyor. vSAN, sunucular arasında verileri buna göre dağıtarak bir, beş veya altılık RAID koruma düzeyleri kurgulamamıza olanak tanıyor.

Bu yaklaşımın en büyük avantajlarından biri, ihtiyaç duyduğunuz özelliklere bağlı olarak maliyetlerinizi optimize etmenize yardımcı olacak birkaç farklı vSAN lisans alternatifi arasından seçim yapabiliyor oluşunuz. Buna ek olarak Hewlett Packard Enterprise gibi birçok donanım üreticisi, sundukları vSAN Hazır düğümleriyle yapılandırmayı çok daha basit hale getiriyor.

Bu yaklaşımla sunulan vSAN hazır düğümleri, ihtiyacınız olan bileşenleri tek tek seçmenize ve VMware ile uyumluluğunu kontrol etmenize gerek kalmadan, HPE tarafından önceden tanımlanmış, VMware tarafından onaylanmış, anında kullanmaya hazır yapılanmaları devreye almanızı sağlıyor. Bu sayede vSAN hiper bütünleşik altyapısı, servislerimizin eksiksiz bir şekilde kolay yönetimini ve istikrarlı çalışmasını sağlayan devrim niteliğinde bir çözüm haline dönüşüyor.

Altyapı Sahipliği Yerini Kiralamaya Bırakıyor

Dijitalleşme, BT hizmetlerinin kullanımı açısından birçok fırsatı beraberinde getirdi. Geleneksel modelde şirketler altyapı satın alma ve bakım maliyetini üstlenirken, artık bu yaklaşımı terk ederek altyapının sahibi olmaktan çıkıp kullanıcısı haline geliyor.

Bulut teknolojileri, BT altyapılarının edinilmesi ve kullanılması adına çıtayı daha da yükseltiyor.BT kaynaklarını bulut üzerinden kullanmak maliyet optimizasyonu, aşırı satın almanın önüne geçme ve sınırsız bilgi işlem gücüne hızlı erişim gibi birçok avantajı beraberinde getiriyor. Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu her yerde kullanabileceği yeni bulut tabanlı hizmet modeli HPE GreenLake, HPE'nin bu değişikliğe verdiği güçlü yanıtı simgeliyor.

Bununla birlikte her ortamın bulut deneyimine geçiş için uygun olmayabileceğinin veya bazı kuruluşlar için bunun uzun bir sürece karşılık gelebileceğinin farkındayız. Örneğin NASA buluttan kendi veri merkezine geçmek istese, yalnızca veri aktarımı için yaklaşık 12 milyon dolar ödemesi gerekiyor.

Neyse ki böyle durumlarda her iki dünyanın avantajlarından faydalanmak için ikisini birleştirmenin bir yolu var.

Veri Merkezinizde Bulut Konforunu Yaşayın

Dünya sadece sıfırlardan ve birlerden ibaret değil, tıpkı HPE'nin BT'ye dair hibrit yaklaşımında olduğu gibi. Bulut çözümlerinin esnekliğinden, kontrol veya güvenlik pahasına vazgeçmek zorunda değilsiniz. HPE GreenLake ile bulutu kendi veri merkezinizde deneyimleyebilirsiniz. Böylece HPE GreenLake ile sunulan hizmetleri kendi sahip olduğunuz altyapıda kullanabilir, yönetimini sağlayabilir, ihtiyacınıza göre kapasiteyi dilediğiniz gibi artırıp azaltabilir ve yalnızca kullandığınız kadarını ödeyebilirsiniz.

HPE GreenLake ile denetim ve güvenliği bulutun esnekliğiyle birleştiren, gerçek anlamda hibrit bir BT çözümü sunuyoruz. Bu çözüm aynı zamanda kullanılan düğüm sayısı başına aylık olarak faturalandırılan, 3 ila 5 düğüm kurulumuna dayalı vSAN Ready Node for GL teklifinin temelini oluşturuyor.

Eksiksiz olarak sunulan bu çözüm, gerekli kaynakların, konfigürasyonların ve lisansların tamamını içeriyor ve kullanıma hazır halde, kullandığın kadar öde yaklaşımıyla sunuluyor. Hata toleransı yüksek tek düğümlü küme, en yeni ProLiant Gen10 sunucularının güvenilir ve hızlı olmasını sağlıyor.

Sunduğumuz hibrit çözümler güçlü büyüme beklentisinde olan işletmelerden altyapı ölçeklenmesini tahmin etmekte zorlanan BT departmanlarına, uzun satın alma süresine sahip şirketlerden maliyetlerini optimize etmek isteyen kurumlara kadar herkese hitap ediyor.

Sizlerle de tanışmak, ihtiyaçlarınızı dinlemek ve sizin için neler yapabileceğimizi birlikte planlamak için sabırsızlanıyoruz.

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