Dış açık şubatta yüzde 135,5 yükseldi

Türkiye’nin ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 artarak 20 milyar 4 milyon dolar, ithalatı yüzde 44,5 artışla 27 milyar 885 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 artarak 20 milyar 4 milyon dolar, ithalat yüzde 44,5 artarak 27 milyar 885 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 135,5 yükselerek 3 milyar 347 milyon dolardan 7 milyar 881 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Şubat 2021’de yüzde 82,7 iken geçen ay yüzde 71,7’ye geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat şubatta yüzde 25,5 artarak 15 milyar 246 milyon dolardan 19 milyar 130 milyon dolara yükseldi. Şubatta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 26,8 artışla 15 milyar 523 milyon dolardan 19 milyar 690 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı şubatta 560 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 26,2 artarak 38 milyar 820 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97,2 olarak

Sektörel dağılımı

Ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta, şubat ayında imalat sanayisinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,4, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Ocak-şubat döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 93,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 olarak hesaplandı.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta ara mallarının payı yüzde 82,8, sermaye mallarının payı yüzde 9,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 7,4 olarak belirlendi. İthalatta ocak-şubat döneminde ise ara mallarının payı yüzde 83,4, sermaye mallarının payı yüzde 9,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 6,8 oldu.

Almanya ihracatta, Rusya ithalatta ilk sırada

Söz konusu ayda ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 1 milyar 785 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Almanya’yı 1 milyar 299 milyon dolarla ABD, 1 milyar 98 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 85 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 70 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,7’sini oluşturdu.

Ocak-şubat döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 3 milyar 402 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 2 milyar 519 milyon dolarla ABD, 2 milyar 109 milyon dolarla İtalya, 2 milyar 45 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 1 milyar 953 milyon dolarla Irak izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32’sine tekabül etti.

Rusya geçen ay ithalatta ilk sırada yer aldı. Şubatta Rusya’dan yapılan ithalat 3 milyar 858 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 3 milyar 176 milyon dolarla Çin, 1 milyar 835 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 60 milyon dolarla ABD, 1 milyar 58 milyon dolarla Hindistan izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,4’ünü oluşturdu.

Ocak-şubat döneminde de ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Bu dönemde Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat 8 milyar 496 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi 6 milyar 270 milyon dolarla Çin, 3 milyar 275 milyon dolarla Almanya, 2 milyar 339 milyon dolarla ABD, 1 milyar 780 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,8’ini teşkil etti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat şubatta bir önceki aya göre yüzde 4,2 artarken, ithalat yüzde 3 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracatta yüzde 25,5, ithalatta yüzde 44,6 artış hesaplandı. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı şubatta yüzde 2,8 olarak kayıtlara geçti.

Şubat ayında ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı da yüzde 2,8 olarak gerçekleşti.

Ocak-şubat döneminde ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,9 oldu. Ocak-şubat döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,6 olarak kayıtlara geçti.

Şubatta imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 68,1, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,5 oldu.

Ocak-şubat döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 65,6, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,7 gerçekleşti.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi’ne göre ihracat, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,2 artarak 18 milyar 836 milyon dolara, ithalat yüzde 42,4 artışla 26 milyar 460 milyon dolara ulaştı.

Şubatta dış ticaret açığı yüzde 116 yükselerek 3 milyar 530 milyon dolardan 7 milyar 625 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Şubat 2021’de yüzde 81 iken bu yılın aynı ayında yüzde 71,2’ye geriledi.

Özel ticaret sistemine göre ihracat, ocak-şubat döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 artarak 35 milyar 514 milyon dolar, ithalat yüzde 46,4 artarak 53 milyar 290 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 150,1 artarak 7 milyar 108 milyon dolardan, 17 milyar 776 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl aynı dönemde 80,5 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 66,6’ya geriledi.