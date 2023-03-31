Dış ticaret açığı: 2 ayda 26 milyar dolar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı. Türkiye ekonomisi Ocak ayında olduğu gibi Şubat ayında da yüksek dış ticaret açığı verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Şubat'ta dış ticaret açığı 12,07 milyar dolar oldu. Yılın ilk iki ayı itibariyle dış ticaret açığı 26 milyar doları aştı.

Türkiye'de dış ticaret açığı Şubat'ta bir önceki yıla göre yüzde 51,4 artışla 12,08 milyar dolar oldu. İhracat Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 18,7 milyar dolar, ithalat ise yüzde 10,1 artarak 30,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı geçici verilerine göre Şubat'ta dış ticaret açığının 12,2 milyar dolar olduğu duyurulmuştu. Ocak ayında da dış ticaret açığı 14,24 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,4 azalarak 18 milyar 635 milyon dolar, ithalat yüzde 10,1 artarak 30 milyar 714 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,4 artarak 12 milyar 79 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Şubat 2022'de yüzde 71,4 iken geçen ay yüzde 60,7'ye geriledi. İhracat, ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artarak 37 milyar 992 milyon dolar, ithalat yüzde 15,4 artışla 64 milyar 320 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı, ocak-şubat döneminde yüzde 44,1 artışla 26 milyar 328 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Şubat 2022 döneminde yüzde 67,2 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 59,1'e geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, şubatta yüzde 7,9 azalarak 19 milyar 15 milyon dolardan 17 milyar 520 milyon dolara geriledi. Şubatta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 1,5 artarak 19 milyar 690 milyon dolardan 19 milyar 982 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı şubat ayında 2 milyar 462 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 3,1 azalarak 37 milyar 502 milyon dolara geriledi. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,7 oldu.

Almanya, 1 milyar 697 milyon dolarla ihracatta, Rusya 4 milyar 214 milyon dolarla ithalatta ilk sırada



Türkiye'nin şubat ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,4, ithalatta ara malların payı yüzde 77,3 olarak kayıtlara geçti. Ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta şubatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Ocak-şubat döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 olarak kaydedildi. Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta şubatta ara malların payı yüzde 77,3, sermaye mallarının payı yüzde 11,5 ve tüketim mallarının payı yüzde 11 olarak hesaplandı. Ocak-şubat döneminde ise ara malların payı yüzde 78,8, sermaye mallarının payı yüzde 11,2 ve tüketim mallarının payı yüzde 9,8 oldu.

Şubatta ihracatta ilk sırayı 1 milyar 697 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 119 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 86 milyon dolarla ABD, 1 milyar 13 milyon dolarla Rusya ve 851 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti. Şubatta ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,9'unu oluşturdu.

Ocak-şubat döneminde de ihracatta ilk sırada Almanya yer aldı. Bu ülkeye 3 milyar 523 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Almanya'yı 2 milyar 269 milyon dolarla ABD, 2 milyar 55 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 34 milyon dolarla İtalya ve 1 milyar 804 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi. Bu dönemde ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,8'ine karşılık geldi.

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı. Şubatta bu ülkeden yapılan ithalat 4 milyar 214 milyon dolar oldu. Rusya'yı 3 milyar 526 milyon dolarla İsviçre, 3 milyar 103 milyon dolarla Çin, 2 milyar 80 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 163 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 45,9'unu oluşturdu.

Ocak-şubat döneminde de ithalatta ilk sırayı Rusya alırken, bu ülkeden 9 milyar 216 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 7 milyar 863 milyon dolarla İsviçre, 6 milyar 660 milyon dolarla Çin, 3 milyar 888 milyon dolarla Almanya, 2 milyar 296 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 46,5'ini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, şubatta bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 8,1, ithalat yüzde 8,5 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 6,4 azalırken, ithalat yüzde 10,2 yükseldi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Şubatta "ISIC Rev.4"e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,6 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-şubat döneminde "ISIC Rev.4"e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94 olarak hesaplandı. Ocak-şubat döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,3 oldu.

Şubatta imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77,1 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,9 oldu. Ocak-şubat döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 75,2 olarak hesaplandı. Ocak-şubat döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,9 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre şubatta ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9 azalarak 17 milyar 58 milyon dolar, ithalat yüzde 9,2 artışla 28 milyar 905 milyon dolar oldu. Şubatta dış ticaret açığı yüzde 53,4 artarak 7 milyar 723 milyon dolardan 11 milyar 847 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Şubat 2022'de yüzde 70,8 iken geçen ay yüzde 59'a geriledi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3 azalarak 34 milyar 584 milyon dolara geriledi, ithalat yüzde 14 artışla 60 milyar 747 milyon dolara yükseldi. Ocak-şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 46,2 artarak 17 milyar 894 milyon dolardan 26 milyar 163 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Şubat 2022 döneminde yüzde 66,4 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 56,9'a geriledi.